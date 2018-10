Um 2. Spilldag vun der Uefa Champions League stoungen um Dënschdeg Mätscher aus de Gruppen E bis H um Programm.

Grupp E

Den 1:0 fir Bayern duerch den Hummels (02.10.2018) Den däitschen Nationalspiller konnt mam Kapp den éischte Gol vum Match schéissen.

Den 1:1 fir Ajax duerch de Mazraoui (02.10.2018) No enger flotter Kombinatioun huet den Tadic de Mazraoui ugespillt, deen ausgläiche konnt.

Bayern - Ajax (02.10.2018) Hei gesitt Dir alleguerten d'Highlights aus der 1. Hallschent.

An der Allianz Arena wollten d'Haushären vun Ufank un weisen, wien den Här am Haus ass. No 4 Minutten huet och alles no enger Victoire vum Favorit ausgesinn. No enger Flank vum Robben stoung den Hummels am Strofraum ze fräi, a konnt ongehënnert zum 1:0 akäppen.D'Männer aus der hollännescher Haaptstad hunn de Kapp awer net an de Sand gestach an hunn d'Defense vu Bayern gutt beschäftegt. Nodeems de Neuer ee Schoss vum Ziyech an der 20. Minutt nach an d'Aus deviéiere konnt, hat en an der 22. Spillminutt awer missen hannert sech gräifen. De Mazraoui stoung no enger Une-deux mam Tadic virum Neuer a konnt de Ball, dee nach liicht vum Alaba ofgefälscht war, am Filet ënnerbréngen.Ajax huet sech vun hirer staarker Säit presentéiert, an huet duerno de Match souguer dominéiert, ouni awer zu engem Gol ze kommen.Duerno war et ee flotte Match an der éischter Halschent, an där Ajax ëmmer besser era komm ass an an der 44. Minutt duerch den Ziyech nach d'Chance op den 2:1 aus hirer Sicht hat.An der zweeter Halschent huet Ajax weider gutt mat Bayern matgehalen, an hat an der 47. Minutt déi éischt Chance duerch den Tadic, mee de Neuer konnt de Schoss nach paréieren. Duerno waren d'Münchener, déi duerch den Thiago ee gudde Schoss hat, deen awer laanscht de Potto gaangen war.An der 72. Minutt hat Ajax duerch den Donny van de Beek d'Chance op den 2:1, mee de van de Beek konnt de flotten Ugrëff net mat engem Gol kréinen.An der Nospillzäit huet de Schöne ee sate Fräistouss un d'Lat geschoss. Um Enn bleift et zu München no engem couragéierten Optrëtt vun Ajax beim duerchaus verdéngten 1:1.Am zweete Match huet Benfica trotz enger Halbzeit an Ënnerzuel zu Athen gewonnen. An der 6. Minutt huet den Haris Seferovic den 1:0 fir Portugisen geschoss, nodeems de Golkipp vun Athen ee Schoss aus der Distanz net festhale konnt an de Ball bei de Seferovic gespillt huet.Kuerz duerno war et den Alejandro Grimaldo, deen no enger Flank fir den 2:0 suerge konnt. Kuerz virun der Halbzeit huet Benfica sech awer selwer geschwächt, dëst no enger rouder Kaart fir den Dias.Nom Säitewiessel huet AEK Athen probéiert, hir Iwwerzuel auszenotzen an konnten an der 53. Minutt verkierzen, dëst duerch den Klonaridis, deen no enger Flank de Ball iwwert d'Linn drécke konnt.De Klonaridis huet an der 63. Minutt dann och den tëschenzäitlechen Ausgläich schéisse kënnen, nodeems hien no enger strammer Pass an der Mëtt un de Ball koum ass an den 2:2 maache konnt.De Schlusspunkt an der Partie war awer erëm fir Benfica, déi duerch een Distanzschoss vum Semedo an der 74. Minutt an Ënnerzuel de Match fir sech entscheede konnten a mat 3:2 an Athen gewannen.

Grupp F



No der 1:2 Defaite um éischte Spilldag géint Lyon wollt d'Ekipp vum Pep Guardiola géint Hoffenheim d'Dier fir d'Weiderkommen an der Grupp F erëm opstoussen.Dëst ass dem Meeschter aus England och gelongen, och wann et d'TSG aus Hoffenheim war, déi de bessere Start an d'Partie haten. An der éischter Spillminutt war et den Ishak Belfodil, dee fir déi iwwerraschend Féierung fir d'Haushären schéisse konnt. No enger Pass vum Demirbay stoung de Belfodil net am Abseits a konnt de Ball laanscht den Ederson am Filet verwandelen.Manchester City huet sech awer net geschockt gewisen. An der 8. Minutt huet de Kevin de Bruyne de schnellen Leroy Sane mat enger super Pass aus dem Mëttelfeld iwwer lénks geschéckt. Den däitsche Nationalspiller hat de Ball an de 5-Meter Raum gespillt, wou den Aguero mat bësse Chance um Ball bliwwen ass, an den 1:1 schéisse konnt.Nodeems de Favorit aus Manchester de Match dominéiert hat, an sech puer gutt Chance erausspille konnt, war et den David Silva, deen d'Fans vu senge Faarwen erléise konnt. No enger ongeféierlecher Flank vu lénks krut Hoffenheim de Ball net aus dem Strofraum gekläert. De Spuenier vu Manchester City krut de Ball a konnt mat lénks an de laangen Eck schéissen.Domat verléiert Hoffenheim doheem mat 1:2 géint Manchester City.Donezk wollt sech iwwerdeems d'Spëtzepositioun am Grupp F sécheren, mee um Enn hu si eng 2:0-Féierung nach aus der Hand ginn.Kuerz virun der Paus war et de Junior Moraes, deen mat engem placéierte Schoss den Anthony Lopes bezwénge konnt.An der 50. Minutt war et erëm de Moraes, deen no enger Pass vum Alan aus spatzem Wénkel mat engem prezise Schoss an de laangen Eck fir den 2:0 suerge konnt.Nodeems den Dembele an der 70. Minutt awer den Uschloss schéisse konnt, war et 2 Minutten méi spéit den Dubois deen den 2:2 maache konnt.Domat bleift et um Enn beim 2:2 zu Lyon.

Grupp G

Zu Moskau war de klore Favorit aus Spuenien fréi mat 0:1 hannen. De Nikola Vlasic huet ee Feeler an der Defense vum Titelverdeedeger äiskal ausgenotzt an soumat fir eng éischt gréisser Iwwerraschung gesuergt.Real Madrid huet duerno probéiert de Match ze dréinen a war déi dominant Ekipp zu Moskau, ma et ass um Enn net méi duer gaangen a si verléieren mat 0:1 géint Russen. An der Nospillzäit krut den Igor Akinfeev nach déi giel-rout Kaart.Zu Roum huet d'Heem Ekipp sech däitlech géint Viktoria Pilsen duerchgesat.An der éischter Halschent war et den Dzeko, dee schonn no 3 Minutten fir den 1.0 gesuergt hat. Kuerz virun der Paus war et erëm de Stiermer vu Roum deen de Ball am Strofraum mat der Broscht kontrolléiere konnt an mat engem Volley aus kuerzer Distanz dem Kozacik keng Chance gelooss hat.No der Halbzeit huet Roum weider dominéiert an huet an der 64. Minutt op 3:0 erhéicht, dëst duerch den Under.De Schlusspunkt huet an der 73. Minutt dann de jonke Kluivert gesat, deen de 4:0 no engem klenge Feeler vum Golkipp schéisse konnt.Den Dzeko huet dunn nach fir d'5:0-Schlussresultat gesuergt.

Grupp H

3:0Am Grupp H konnt Juventus Turin sech souverän géint d'Young Boys vu Bern duerchsetzen. Vun Ufank un huet d'Ekipp vum Allegri näischt ubrenne gelooss an ass an der 5. Minutt mat 1:0 a Féierung gaangen. No engem laange Ball vum Bonucci stoung den Dybala am Strofraum ze fräi an huet de Ball aus der Loft mat Lénks geholl an huet dem von Ballmoos am Gol vu Bern keng Chance gelooss.Och duerno waren d'Italiener déi besser Ekipp an an der 33. Minutt war et erëm den Dybala, deen de Ball iwwert d'Linn gedréckt krut. De von Ballmoos huet ee Schoss aus der Distanz net festgehale kritt an den Argentinier huet aus ronn 11 Meter ongehënnert fir den 2:0 gesuergt.No 69 Minutten huet de Mann vum Match säin drëtte perséinleche Gol geschoss dëst no enger Pass vum Cuadrado an de 5-Meter Raum.An der 78. Minutt krut de Camara zu allem Iwwerfloss och nach eng rout Kaart, an ass soumat fir de nächste Match gespaart.Um Enn wënnt Juventus doheem kloer mat 3:0 géint YB Bern.