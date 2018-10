D'Gäscht vu Réiden si vun Ufank un hannendru gelaf an hu sech schwiereg gedoen, fir Lächer an d'Déifferdenger Defense ze rappen. Séier louchen d'Damme vun de Red Boys mat 4 Goler vir, dat beim Stand vu 6:2. Du konnt d'Ekipp vu Réiden awer e bëssen opdréinen a si koumen esouguer bis op ee Gol nees erun an och an der Paus louch een nëmme mat 2 Goler am Réckstand, dat beim Stand vun 11:9 fir d'Red Boys.De Start vun der zweeter Hallschent hunn d'Réidener Dammen dunn awer komplett verschlof an d'Lokalekipp konnt duerch ee 6:0-Laf mat 17:9 dovulafen. Vun dësem Schock sollten d'Gäscht sech och net méi erhuelen, esou dass et um Enn eng dach kloer Victoire fir d'Red Boys Déifferdeng gouf, Schlussresultat 29:17.