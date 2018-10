Dat hunn déi Metzer en Dënschdeg an engem Communiqué bekannt ginn. Gespillt gëtt den 12. Oktober am Stade Saint-Symphorien.



De Match gëtt Mëttes um 15 Auer ugepaff an den Entrée ass gratis. D'Grenats spillen aktuell an der franséischer Ligue2. Den F91 spillt en Donneschdeg um zweete Spilldag vun der Gruppephase vun der Europa League a Spuenien géint Betis Sevilla.