Am Fliger huet een d'Spiller guttgelaunt gesinn, si hu vill gelaacht an hunn entspaant gewierkt en vue vun hirem zweete Match an der Gruppephas vun der Europa League. Deementspriechend gutt war och d'Laun bei den Diddelenger Spectateuren, déi zesumme mat de Spiller an engem Fliger souzen a sech iwwer d'Gesellschaft vun de Spiller freeë konnten.Géint 11.20 ass déi komplett Delegatioun dunn zu Sevilla gelant. Virum Fluchhafe stounge schonns eng ganz Rei spuenesch Fans, déi Autogrammer bei den Diddelenger Spiller gefrot hunn.Eemol alleguerte beieneen, ass et du mam Bus Richtung Hotel gaangen an och hei stoung deen een oder anere Fan, dee sech een Autogramm erhofft huet.E Mëttwoch den Owend um 19 Auer ass dann nach den offiziellen Training vun de Lëtzebuerger am Stadion Benito Villamarin an um 20.15 Auer ass op der nämmlechter Plaz och d'Pressekonferenz vum F91.