Um Mëttwoch goufen an der Champions League 8 Matcher an de Gruppen A bis D gespillt.Amwënnt Dortmund mat 3:0 géint Monaco an ass elo mat Atletico punktgläich un der Spëtzt vun der Tabell. Atletico huet sengersäits souverän mat 3:1 géint Bruges gewonnen.Amwënnt Barcelona dank 2 Goler vum Messi mat 4:2 géint Tottenham an ass mat 6 Punkten punktgläich mat Inter op der éischter Plaz. D'Ekipp vu Mailand huet mat 2:1 zu Eindhoven gewonnen.Amhuet sech Liverpool an engem schwaache Match mat 0:1 dem SSC Neapel misse geschloe ginn a Paräis wënnt ganz kloer mat 6:1 géint Belgrad.Amwënnt Schalke knapps mat 1:0 géint Lokomotive Moskau a Porto klappt Galatasaray mam nämmlechte Resultat.

Grupp A

An den éischte Minutten hat Atletico zwar méi Ballbesëtz, mä konnt aus dësem awer kee Kapital schloen a Bruges konnt ëmmer erëm spilleresch Akzenter setzen. No 28 Minutten konnt d'Heemekipp aus Madrid awer mat der éischter richteg gudder Chance a Féierung goen. Et war de Griezmann, deen aus spatzem Wénkel den 1:0 konnt schéissen. Ma an der 38. Minutt huet de Groeneveld iwwerraschend den 1:1 geschoss ...No der Paus hunn d'Haushäre däitlech méi dominant gespillt an an der 67. Minutt war et nees de Griezmann, deen no Virlag vum Diego Costa Atletico a Féierung geschoss huet. An der allerleschter Minutt huet de Koke mam 3:1 nach de Schlusspunkt gesat.Et war eng intensiv éischt Halschent, bei där Dortmund besser an de Match komm ass, mä Monaco hat mat engem Schoss vum Tielemans geäntwert, deen de Bürki awer ganz staark paréiert huet. Déi bescht Chance fir Dortmund gouf et duerch de Wolf an der 43. Minutt, mä och op där Säit ass de Golkipp de Gewënner bliwwen. Den Diego Benaglio huet no dëser Situatioun awer misse blesséiert ausgewiesselt ginn.No der Paus ass et direkt optimal fir de BVB gelaf, well an der 51. huet de Larsen den 1:0 geschoss. An der 69. huet et dunn nom 2:0 ausgesinn, ma den Alcácer konnt den Eelefmeter net verwandelen - just Lat! 3 Minutten drop huet de Spuenier dat dunn awer nees gutt gemaach, well an der 72. trëfft hie fir den 2:0, no Pass vum Reus. Et hat ausgesinn, wéi wann et dobäi géif bleiwen, ma an der Nospillzäit huet Dortmund nach een drop gesat: An der 92. Huet de Reus getraff. Dobäi ass et dunn awer bliwwen, Dortmund wënnt um Enn verdéngt 3:0 géint den aktuell 18. aus der Ligue 1, dee sech awer gutt verkaaft huet, och wann en dem BVB just an den éischte 45 Minutte gewuess war.

Grupp B

Ganz séier louch d'Heemekipp géint de Favorit aus Barcelona am Réckstand. No 2 Minutten gouf den Alba op lénks geschéckt, de Lloris ass aus sengem Gol gelaf komm mee den Alba huet de Ball einfach an d'Mëtt op de Coutinho gespillt an deen huet de Ball am eidele Gol ënnerbruecht.Dono stoung Barcelona ëmmer ganz héich an hu probéiert no Ballverloscht de Ball nees séier ze recuperéieren. An der 28. Minutt huet de Rakitic aus 16 Meter e richtege Stral lassgelooss a konnt mat dësem de Lloris fir den 2:0 iwwerwannen. Bei dësem Schoss gouf et fir de franséischen Nationalgolkipp näischt ze halen.Nom Téi huet Barcelona weider Drock gemaach, mä gläich e puer Mol Pech. Dem Messi stoung an der 48. wéi och an der 51. Minutt de Potto am Wee an no 52 Minutten konnt de Kane mat engem Schoss aus 14 Meter verkierzen. Mä no 2 Mol Potto sollt et dem Messi an der 56. Minutt besser geléngen a e konnt no enger flaacher Flank vu lénks den 3:1 schéissen. Dëse Gol huet d'Hoffnungen vun de Spurs enorm gebremst.D'Spurs hunn sech awer trotz allem net opginn an hunn an der 66. Minutt duerch e Gol vum Lamela nees op 2:3 verkierzt. Och dono ass Tottenham ëmmer nees geféierlech virun de Gol vun de Spuenier komm an haten och Chancen op den Ausgläich. Mä nodeems Tottenham e puer Chancë leie gelooss huet, konnt de Messi an der 90. Minutt mam 4:2 alles kloer maachen.Den Inter Mailand hat gutt an de Match fonnt an hätt an der 26. Minutt och missen duerch de Vecino a Féierung goen, mä dësen huet de Ball aus e puer Meter iwwert de Gol geschoss. Nëmmen 2 Minutte méi spéit waren et dann awer d'Hollänner, déi den 1:0 geschoss hunn. E Stral vum Rosario aus 20 Meter ass am ieweschten lénkse Wénkel ageschloen. Kuerz virun der Paus ass den Italiener awer nach de verdéngten Ausgläich gelongen. De Nainggolan konnt aus der Distanz präzis an de rietsen Eck schéissen.An der 60. Minutt konnten d'Italiener duerch e Feeler vun den Hollänner a Féierung goen an de Match soumat dréinen. No engem laange Ball sinn de Schwaab an de Zoet (Golkipp) aneneegeknuppt, den Icardi sot Merci an huet de Ball am Filet ënnerbruecht.

Grupp C

Nom 0:0 géint Neapel koum Belgrad géint Paräis awer ënnert d'Rieder a konnt d'Leeschtung net bestätegen. No 20 Minutten hat et déi éischt Kéier duerch de Neymar gerabbelt an nëmmen 2 Minutte méi spéit konnt de Brasilianer souguer direkt den 2:0 noleeën. D'Gäscht sinn ni mam Tempo vun de Fransousen zu Recht komm an no 37 Minutten war et de Cavani deen den 3:0 markéiere konnt. Nach eng Kéier nëmme 4 Minutte war et dann um Di Maria sengem Tour fir de 4:0 ze markéieren.Belgrad hat trotz dem héije Réckstand net de Kapp an de Buedem gestach an huet probéiert fir no der Paus nach dat bescht draus ze maachen. Nodeems den Mbappé no 70 Minutten awer de 5:0 schéisse konnt, war et de Marko Marin dee 4 Minutte méi spéit den Éieregol schéisse konnt. An der 81. Minutt war et de Neymar dee mat engem wonnerschéine Fräistouss a mat sengem drëtte perséinleche Gol de 6:1 markéiert huet.An den éischte 45 Minutten war dëse Match nëmme wéineg ënnerhalend. Liverpool hat net vill gewisen a konnt sech keng richteg gutt Golchance erausspillen. Neapel hat där zwou, mä konnt keng vun deenen am Gol ënnerbréngen.Och an der 2. Hallschent gouf et dat nämmlecht Bild: Liverpool konnt sech erstaunlecherweis keng Golchancen erausspillen a Neapel huet seng puer net genotzt. An der 82. Minutt huet de Mertens just d'Lat getraff. Kuerz viru Schluss dann awer nach de Lucky Punch a Neapel konnt duerch den Insigne den 1:0 schéissen.

Grupp D

Manner spektakulär ass et tëscht Moskau a Schalke hiergaangen. Déi blo-wäiss sinn an der Bundesliga no 5 vu 6 verluerene Matcher an der Kris an och an der Champions League war dat an der éischter Hallschent net iwwerzeegend, wat se um Terrain gewisen hunn. An der éischter Hallschent waren déi Moskauer déi besser Ekipp an haten och déi besser Chancen a Schalke hat offensiv net vill op sech opmierksam gemaach.No der Paus sinn se dann awer méi dominant opgetrueden a konnten sech wesentlech méi an och richteg gutt Chancen erausspillen, mä konnten dës net notzen. An der 88. Minutt dann awer d'Erléisung an de jonken McKennie huet de Ball no engem Corner an de Gol gekäppt. Dës Féierung war no der 2. Hallschent och héich verdéngt.Iwwert e groussen Deel vun der éischter Halschent war Porto déi méi staark Ekipp, mä zum Enn hi sinn d'Istanbuler ëmmer méi staark ginn a konnten sech e puer gutt Chancen erausspillen.Kuerz no der Paus konnt Porto awer mat 1:0 a Féierung goen. No engem Corner konnt de Marega de Ball an der 49. Minutt am Filet ënnerbréngen.