De Progrès hat e Méindeg 1:2 op der Fola verluer an steet no 7 Spilldeeg just op der 5. Plaz, 6 Punkten hannert dem Tabelleleader Jeunesse.

© Val Wagner

Et hätt sech drop gëeenegt, de Kontrakt opzeléisen, esou den FC Progrès Niederkorn e Mëttwoch den Owend.Zesumme mam Paolo Amodio geet och den Emilio Lobo, déi zwee Joer beim Progrès waren.D'lescht Joer war Nidderkuer jo Zweeten an der Tabell a war onglécklech géint Ufa an der Qualifikatioun vun der Europa League eliminéiert ginn.Den neien Trainerduo soll en Donneschdeg den Owend um 21 Auer an der Buvette vum Stade Jos. Haupert zu Nidderkuer virgestallt ginn.De Kippertrainer Felipe Machado bleift iwwregens beim Progrès.