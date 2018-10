X

De Resumé vum Match Betis Sevilla - F91 Diddeleng (04.10.2018) De Lëtzebuerger Champion huet Betis Sevilla laang de Bass gehalen, ma um Enn gouf et eng 0:3-Defaite.

Reaktioune vum Dave Turpel, Tom Schnell an Dino Toppmöller (04.10.2018) D'Spiller an och den Trainer waren no der 0:3-Defaite géint Betis Sevilla trotz der gudder Leeschtung enttäuscht.

Am Grupp F hat denen Donneschdeg den Owend säin zweeten Optrëtt an der Europa League. No der 0:1-Defaite géint den AC Mailand gouf et um 2. Spilldag vun der Gruppephas an der Europa League fir Diddeleng eng 0:3-Néierlag beiDen F91 Diddeleng huet laang géint Betis Sevilla dogéint gehalen. De Lëtzebuerger Champion huet d'Raim enk gemaach, gutt Verdeedegt a Schëss vum spuenesche Veräin ëmmer nees ofgewiert. An der 56. Minutt ass Sevilla awer du mat 1:0 a Féierung gaangen, dat duerch e Kappball vum Sanabria. An de leschten 10 Minutten hunn dunn zwee perfekt Kontere fir d'Decisioun gesuergt. An der 80. Minutt huet de Lo Celso op 2:0 erhéicht. Fir de Schlusspunkt huet den Tello an der 88. Minutt mam 3:0 gesuergt. Betis Sevilla gewënnt domadder mat 3:0 géint den F91 Diddeleng.Nom Match waren d'Spiller vum F91 Diddeleng an och den Trainer Dino Toppmöller zefridde mat der Leeschtung géint Betis Sevilla, och wann eng Portioun Enttäuschung dobäi war.Et haten och eng Partie Supporter vum F91 Diddeleng de Wee op Sevilla fonnt. Si hunn de Lëtzebuerger Champion kräfteg ugefeiert.An der zweeter Partie vum Grupp F stounge sech denangéigeniwwer. D'Gäscht sinn hei an der 14. Minutt mat 1:0 duerch e Gol vum Guerrero a Féierung gaangen. An der 70. Minutt ass dem AC Mailand eng Reaktioun gelongen, de Cutrone huet op 1:1 ausgeglach. 6 Minutte méi spéit war et den Higuain, deen d'Lokalekipp mat 2:1 a Féierung bruecht huet. An der 79. Minutt war et dunn eng weider Kéier de Cutrone, deen op 3:1 gesat huet. Dobäi ass et och bliwwen.Am Grupp F steet no 2 Spilldeeg den AC Mailand mat 6 Punkten op der 1. Plaz. Do hannendru kënnt Betis Sevilla mat 4 Punkten. Piräus huet 1 Punkt an Diddeleng ass bis elo eidel ausgaangen.

De Resumé vum Match

De Resumé vun der 1. Hallschent (04.10.2018) An der Paus stoung et tëscht Betis Sevilla an dem F91 Diddeleng 0:0.

D'Goler vum Sanabria, Lo Celso an Tello (04.10.2018) Mat 3:0 huet Betis Sevilla géint den F91 Diddeleng gewonnen.

Den F91 Diddeleng huet sech an den éischte Minutte bei Betis Sevilla net verstoppt. De Lëtzebuerger Champion hat virun 40.133 Spectateuren an der 2. Minutt direkt eng gutt Méiglechkeet. Déi Diddelenger hate vun hannen eng schéi Chance erausgespillt, déi de Jordanov mat riets aus 25 Meter ofgeschloss huet, ma säi Schoss gouf nach vum Kipper vu Sevilla an de Corner deviéiert.Sevilla huet an de Minutten duerno déi Diddelenger ënner Drock gesat. Iwwert d'Säite sinn d'Haushären ëmmer erëm geféierlech no vir gestouss, fir da mat Flanken de Ball an de Strofraum ze bréngen. An der 11. Minutt ass dem Sidnei säi Kappball awer knapp laanscht de Gol gaangen. Sekonne méi spéit war et e Schoss vum Guardado aus ronn 30 Meter, dee geféierlech war, ma knapp iwwert de Gol gaangen ass.Diddeleng war ënner Drock, ma stoung kompakt an huet och weider probéiert matzespillen, och wann dëst net einfach war. Virun allem war et de Bartra, deen den Diddelenger Problemer gemaach huet an de Ball ëmmer erëm gutt no vir brénge konnt. An der 21. Minutt gouf et direkt zweemol virum Gol vum F91 Diddeleng geféierlech. De Schnell konnt e Schoss vum Leon allerdéngs blocken, dat ronnt Lieder ass du beim Carvalho gelant an hei war de Frising op Zack, fir de Ball ofzewieren.Den F91 Diddeleng huet versicht d'Raim esou gutt wéi méiglech zouzemaachen an d'Schëss vu Sevilla ofzewieren. Wat hinnen och ëmmer nees gutt gegléckt ass. Sou waren et an der 34. Minutt nach Chancë vum Guardado an dem Inui, déi d'Ekipp vum Dino Toppmöller konnt ofwieren.Virun der Paus gouf et nach ee geféierleche Fräistouss fir Sevilla, dat nodeems de Kruska den Inui e bësse méi hefteg gestoppt hat. De Fräistouss vum Guardado aus 18 Meter konnt de Frising mat der Fauscht degagéieren. An der Paus stoung et domadder 0:0 tëscht Betis Sevilla an dem F91 Diddeleng. De Veräin aus dem Grand-Duché stoung an der éischter Hallschent ganz gutt an huet doduerch och keng 100-Prozenteg Chancë vun der Lokalekipp zougelooss. Betis huet sech fir déi zweet Hallschent also eppes missen afalen loossen, fir de Lëtzebuerger Champion hei ze knacken.No der Paus war direkt Feier an der Partie an et ass hin an hier gaangen. Sekonnen nom Upaff vun der zweeter Hallschent war et de Leon, deen et aus 10 Meter eleng virum Frising probéiert huet, ma de Schoss ass däitlech iwwert de Gol gaangen. Am Géigenzuch hat Diddeleng eng gutt Chance. Den Turpel konnt säi Kappball awer net am Gol ënnerbréngen. Duerno gouf et nees brenzeleg am Strofraum vun de Gäscht. Nodeems de Frising an der 48. Minutt de Schoss vum Tello aus 40 Meter op der Linn nach konnt klären, ass an der 56. Minutt den 1:0 fir Betis Sevilla gefall. De Guardado hat e Corner op den zweete Potto bruecht, do huet de Sidnei et mat engem Käpper probéiert, de Schnell konnt dësen nach op der Linn degagéieren, ma de Sanabria war op Zack an huet de Ball dunn awer nach am Gol ënnerbruecht an dat mam Kapp.Déi Diddelenger hunn nom Réckstand e bësse gebraucht, fir sech ze erhuelen. Den Dino Toppmöller huet an der 66. Minutt de Stumpf fir de Mélisse bruecht an esou probéiert fir een neien Impuls bei den Diddelenger ze setzen an och d'Drockphas vu Sevilla ze ënnerbriechen. De Match huet sech an de Minutten duerno och berouegt a Sevilla huet net méi grad esouvill Drock op den F91 Diddeleng gemaach. Mam 1:0 war d'Lokalekipp awer nach net zefridden. An der 80. Minutt huet de Lo Celso e séiere Konter ageleet, de Ball op de Sanabria an de Strofraum ginn, deen huet en zeréck op de Lo Celso ginn an deen huet sech net laang fléiwe gelooss, fir dat ronnt Lieder aus kuerzer Distanz an de Gol ze setzen. Domadder stoung et 2:0 fir d'Ekipp vum Quique Setien.D'Been vun den Diddelenger sinn dunn ëmmer méi schwéier ginn. An an der 88. Minutt war et e weidere perfekte Konter, dee fir den 3:0 op der Säit vu Sevilla gesuergt huet. D'Haushären hate séier ëmgeschalt an eng 3 géint 2 Iwwerzuel am Strofraum genotzt, fir no engem Pass vum Joaquin duerch den Tello de Score eropzesetzen.Um Enn ass et beim 3:0 fir Betis Sevilla géint den F91 Diddeleng bliwwen. D'Ekipp vum Dino Toppmöller huet trotz der Néierlag zu Sevilla eng gutt Leeschtung gewisen a Sevilla laang de Bass gehalen.

Andréck virum Match

Supporter vum F91 Diddeleng zu Sevilla (04.10.2018) D'Stëmmung bei de Supportr aus dem Grand-Duchée war gutt.