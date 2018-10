© Val Wagner

De Progrès hat e Méindeg 1:2 op der Fola verluer an steet no 7 Spilldeeg just op der 5. Plaz, 6 Punkten hannert dem Tabelleleader Jeunesse. Déi Responsabel vum Progrès Nidderkuer sinn domadder net zefridden an haten e Mëttwoch den Owend matgedeelt, datt ee sech mam Trainer Paolo Amodio drop gëeenegt hätt, fir de Kontrakt opzeléisen. Zesumme mam Paolo Amodio geet och den Emilio Lobo, déi zwee Joer beim Progrès waren.En Donneschdeg den Owend gouf elo den neien Trainer-Duo presentéiert. De Cyril Serredszum an de Serge Wolf sollen an Zukunft d'Geschécker beim Progrès leeden. De Serredszum ass an der BGL Ligue keen Onbekannten. Vun 2012 un huet hie fir d'Fola als Co-Trainer vum Jeff Strasser geschafft. Nodeems de Jeff Strasser am September 2017 op Kaiserslautern gewiesselt ass, huet de Serredszum säi Posten iwwerholl, dat bis de Februar 2018. De Serge Wolf war bis elo Trainer zu Hesper.De Kippertrainer Felipe Machado bleift iwwregens beim Progrès.