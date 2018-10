© MSPORTS

Dat schreiwen d'Ministèren an engem Communiqué um Donneschdeg den Owend. An där Infrastruktur soll ënnert anerem een Institut fir den Héichleeschtungssport ënnerbruecht ginn, esou wéi och een Departement, wou et ëm d'Recherche an der Sportsmedezin geet. D'Gemeng gëtt de Bauträger vum Projet, well hir den Terrain gehéiert. Si ass domadder och fir de Virfinanzement responsabel.



Signature de la convention relative à la construction du « Cube – LIHPS » à Differdange (03.10.2018)

Le ministre des Sports, Romain Schneider, et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch, ainsi que le bourgmestre de la Ville de Differdange, Roberto Traversini, ont procédé, ce mercredi 3 octobre 2018, à la signature de la convention relative à la construction du « Cube – LIHPS » à Differdange.

Cette installation, qui s'inscrit dans le onzième programme quinquennal d'équipement sportif, est destinée à héberger le Luxembourg Institute for High Performance in Sports (LIHPS) et plus particulièrement son Département de recherche et d'analyse ainsi que le Sports Medicine Research Laboratory du Luxembourg Institute of Health (LIH), le Luxembourg Institute of Research in Orthopedics, Sports Medicine and Science (LIROMS) et le IOC Research Center of excellence for Prevention of Injury and Protection of Athletes Health.

La commune, qui est le propriétaire du terrain sur lequel le cube LIHPS sera construit, sera le maître d'ouvrage et prendra ainsi en charge l'exécution et le préfinancement du projet, elle sera par ailleurs le propriétaire de l'immeuble à construire.

Conformément à l'article 4 de la loi du 18 juillet 2018 autorisant le gouvernement à subventionner un onzième programme quinquennal d'équipement sportif, le taux de subventionnement a été relevé par décision du Conseil de gouvernement en date du 21 septembre 2018 afin de pouvoir rembourser à la commune l'intégralité des frais de construction et du premier équipement.

Dans leurs interventions respectives les trois signataires ont unanimement mis en exergue l'excellente coopération de toutes les parties concernées par ce projet innovateur qui constitue une vraie plus-value à la fois pour le mouvement sportif et le secteur de la recherche au Luxembourg tout comme pour le site de la « SportFabrik » à Differdange.