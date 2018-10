Paris-Tours mat Commentaire vum Tom Flammang live dëse Sonndeg op RTL.lu an op der App.

Nos coureurs sélectionnés pour @ParisTours, qui sont sous le choc après l’annonce du décès de leur co-équipier @jimmy_duquennoy, ont décidé de ne pas prendre le départ de l’épreuve française de ce dimanche. pic.twitter.com/WoxtEFPY5J — WBVeranAquaPro (@WBVeranAquaPro) 6. Oktober 2018

Hei fannt Dir de Livestream vu 16.00 Auer un.Tom Flammang212 Kilometer waarden um Sonndeg op d'Coureuren. De Parcours 2018 ass knapp 22 Kilometer méi kuerz wéi zejoert, ma dofir sinn awer nei Schwieregkeeten dobäi komm. 9 Pawee-Secteure ginn et a 6 kuerz Montéeën.Gesicht gëtt den Nofolger vum Matteo Trentin, deen dëst Joer net mat dobäi ass. D'Konkurrenz ëm d'Victoire ass e Sonndeg grouss, virun allem och vu Quick-Step Floors, d'Ekipp aus der Belsch wëllt déi 70. Victoire an dëser Saison gäre feieren. Glécke soll dat mat Coureure wéi dem Philippe Gilbert, dem Niki Terpstra oder dem Yves Lampaert. E Wuert matschwätze wëlle sécherlech och den Oliver Naesen, de Silvan Dillier, Søren Kragh Andersen oder den Dylan Groenewegen.Mam Tom Wirtgen sollt ee Lëtzebuerger dëst Joer bei Paris-Tours mat dobäi sinn. De Lëtzebuerger fiert den Ament als Stagiaire fir d'Ekipp WB-Aqua Protect-Veranclassic. Déi belsch Formatioun huet um Samschdeg awer matgedeelt, datt een e Sonndeg net un den Depart wäert goen. De Grond ass de plëtzlechen Doud vum Jimmy Duquennoy.De Coureur war e Freideg den Owend am Alter vun 23 Joer ganz onerwaart doheem gestuerwen.