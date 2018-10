Sport: Am meeschte gelies

D'Venus Williams an d'Victoria Azarenka hunn der Ekipp vun der Tournoi-Direktesch Dan Maas elo ofgesot. D'Amerikanerin Williams hat och beim Tournoi zu Peking wéinst enger Blessure scho misse Forfait erklären. D'Wäissrussin Azarenka huet och d'Tournoie fir de Rescht vun der Saison annuléiert an zitt e Stréch ënnert hir Saison.



Et wëll een elo awer nach probéieren, a leschter Sekonn eng Top-Spillerin dobäi ze engagéieren.







WTA-Tournoi op der Kockelscheier live op RTL

Den Zäitplang mat den entspriechende Präisser