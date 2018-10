© pressphoto (Archiv)

Um 9. Spilldag an der 2. Däitscher Bundesliga gouf et e Freideg den Owend keng Punkte fir d'Ekipp vum. De Lëtzebuerger huet mat der Arminia vu Bielefeld 0:1 zu Bochum verluer.An der 2. Minutt hat Bielefeld direkt eng ganz déck Chance. De Clauss war am Strofraum ganz fräi zum Schoss komm. De Riemann konnt de Versuch awer paréieren, genee wéi och den Noschoss vum Hartherz. Kuerz drop gouf Bielefeld fir dës net genotzte Chance bestrooft. An der 8. Minutt huet Bochum nämlech den 1:0 markéiert. No engem Aworf war de Weilandt um lénke Fligel un de Ball komm, huet do dräi Bielefelder stoe gelooss an och de Börner huet am 5-Meter-Raum net konsequent genuch gestéiert, sou datt de Bochumer konnt ofschléissen. Den Ortega konnt den éischte Versuch nach ofwieren, ma géint de Kappball vum Weilandt konnt hien näischt méi maachen. Nom Réckstand huet d'Ekipp vum Jeff Saibene awer net opginn. Bielefeld hat méi vun der Partie an huet sech déi besser Chancen erausgespillt. An der zweeter Hallschent hunn de Voglsammer an de Börner de Potto just getraff. Dat ronnt Lieder wollt deemno bei der Arminia einfach net an de Gol goen, sou datt Bochum um Enn 1:0 gewënnt an déi dräi Punkten doheem gehalen huet.Am russesche Championnat huet denmat Ufa 1:1 bei Arsenal Tula gläich gespillt. De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung vun Ufank un um Terrain a gouf an der 84. Minutt ausgewiesselt.An der Ligue 2 a Frankräich konnt sech demat Troyes iwwert eng Victoire freeën. De Lëtzebuerger Nationalspiller konnt sech mat senger Ekipp bei LB Châteauroux mat 3:0 behaapten. De Martins stoung an der Startformatioun a gouf an der 81. Minutt ausgewiesselt.Fir deass et e Freideg den Owend an der National a Frankräich net esou gutt gelaf. De Lëtzebuerger Nationalspiller huet mat Pau auswäerts 0:2 géint US Quevilly verluer. De Vincent Thill stoung an der Startformatioun.