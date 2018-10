Donieft gouf et e Freideg den Owend nach e Remis tëscht Toulouse an Nice an der Ligue 1 an den FC Turin huet an der Serie A gewonnen.

© AFP

E Freideg den Owend gouf an der Bundesliga, der Ligue 1 an an der Serie A Futtball gespillt.

Bundesliga

Werder Bremen - VfL Wolfsburg 2:0Am däitsche Championnat leeft et dës Saison weiderhi gutt fir Werder Bremen. Um 7. Spilldag gouf et duerch een 2:0 géint Wolfsburg, déi 4. Victoire. Fir de VfL gesäit et net esou gutt aus, si kruten elo schonn zanter 5 Matcher keng dräi Punkte méi.E Freideg den Owend waren et d'Gäscht déi besser an de Match gestart sinn an déi éischt 15 Minutte méi vum Spill haten. An der 12. Minutt loung den 1:0 fir d'Ekipp vum Labbadia an der Loft, ma de Potto war am Wee. De Roussillon hat sech op der lénker Säit duerchgesat an huet de Ball schaarf virun de Gol ginn, wou de Moisander awer nëmmen d'Metall getraff huet. Gléck fir Bremen. D'Haushäre sinn duerno lues awer sécher erwächt a sinn ëmmer méi geféierlech ginn. An der 35. Minutt huet et dunn eng éischte Kéier gerabbelt. No enger flotter Kombinatioun tëscht dem Selassie an dem Eggestein, hat de Selassie de Ball mat enger Flank an d'Mëtt ginn. Hei war dat ronnt Lieder vum Knoche bei de Klaassen gesprongen an den Hollänner huet sech dës Chance net huele gelooss a mat engem stramme flaache Schoss zum 1:0 eragesat. D'Féierung vu Bremen war an der Paus verdéngt.An der zweeter Hallschent huet Bremen sech zeréck gezunn a kaum nach eppes am Spill no vir gemaach. Wolfsburg ass et awer net gelongen, d'Passivitéit vu Werder auszenotzen an e Gol ze schéissen. 15 Minutte viru Schluss ass de Pizzaro fir Bremen op den Terrain komm an huet frësche Wand erabruecht. D'Ekipp vum Kohfeldt war elo erëm méi aktiv an huet den zweete Gol an de leschte Minutte gesicht. An der 86. Minutt huet den Eggestein dësen dann och fonnt. De Pizarro hat den decisive Pass an de Strofraum gemaach. Um Enn gewënnt Bremen mat 2:0 géint Wolfsburg an ass an der provisorescher Tabell elo den Zweeten.

Ligue 1

Toulouse - Nice 1:1A Frankräich war et e Freideg den Owend den Optakt vum 9. Spilldag. Géigeniwwer stounge sech hei Toulouse an den OGC Nice. No 90 Minutte gouf et een 1:1-Gläichspill tëscht béide Veräiner. Nice war duerch e Gol vum Srarfi an der 29. Minutt mat 1:0 a Féierung gaangen. Kuerz no der Paus huet Toulouse op 1:1 gesat, dat duerch e Gol vum Dossevi an der 54. Minutt. Duerno konnt keng Ekipp méi markéieren, sou datt et beim Remis bliwwen ass.

Serie A

Am italienesche Championnat huet den FC Turin mat 3:2 géint Frosinone Calcio gewonnen. Duerch Goler vum Rincon an der 20. Minutt an dem Baselli an der 46. Minutt loung den FC Turin no 50 Minutte mat 2:0 a Féierung. D'Gäscht sinn awer nach eng Kéier zeréck komm. Si konnten duerch de Goldaniga (58') an den Ciano (64) op 2:2 ausgläichen. Fir d'Decisioun huet dunn de Berenguer gesuergt. An der 71. Minutt huet hien op 3:2 gesat, wat och d'Schlussresultat sollt sinn.