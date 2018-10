An der U21-EM-Qualifikatioun spillt Lëtzebuerg den 12. Oktober auswäerts géint Montenegro an de 16. Oktober geet et heiheem géint Bulgarien.

De Ryan Johansson, deen e schwedesche Papp an eng iresch Mamm huet, huet zu Hueschtert ugefaange mat Futtball spillen, éier hien iwwert de Stater Racing an den FC Metz an d’bayresch Haaptstad bei Bayern München koum. De 17 Joer jonke Spiller kéint an Zukunft och fir d'Rout Léiwe spillen, huet sech awer bis elo nach op kee Land festgeluecht.Bei den nächsten zwee Matcher vun der U21-Nationalekipp steet de Johansson elo emol am Kader vun de Lëtzebuerger. Villäicht ass dat jo ee gutt Zeechen, fir datt dat jonkt Talent och eng Kéier fir d'A-Nationalekipp am Grand-Duché wäert um Terrain stoen.Am Ganzen huet de Manuel Cardoni 18 Spiller fir d'EM-Qualifikatiounsmatcher vun der U21 géint Montenegro a Bulgarien selektionéiert.Den Iwwerbléck vun all de Spiller:1. AVDUSINOVIC Kenan 03.03.1998 Union Titus Pétange2. COUTO PINTO Ricardo 14.01.1996 FC Differdange 033. DURIATTI Luca 11.02.1998 Jeunesse Esch4. EWERT Noe 24.02.1997 UN Käerjéng '975. HALL Tim 15.04.1997 Progrès Niederkorn6. HELD Tun 11.01.2001 Union Titus Pétange7. JOHANSSON Ryan 15.02.2001 FC Bayern München (D)8. MATIAS MARQUES Yann 12.11.1996 Progrès Niederkorn9. MURATOVIC Edvin 15.02.1997 FC Differdange 0310. NSIDJINE KUETE Dylan Loïc 12.07.2000 1. FC Kaiserslautern (D)11. OSTROWSKI Jan 14.04.1999 Grasshoppers Club Zürich (CH)12. OTTELE Tom 20.01.1998 UN Käerjéng '9713. PRUDHOMME Lucas 31.05.1999 Royal Excelsior Virton (B)14. ROULEZ Valentin 12.12.1996 US Hostert15. SACRAS Cédric 28.09.1996 CS Fola Esch16. SCHAUS Yannick 11.03.2000 Bayer 04 Leverkusen (D)17. SIMON Pit 17.02.1998 Racing FC Union Luxembourg18. SKENDEROVIC Aldin 28.06.1997 SV 07 Elversberg (D)