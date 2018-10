© pressphoto (Archiv)

Dat huet de Comité Judo vun der Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux (Flam) op senger Reunioun den 2. Oktober decidéiert an an der Nuecht op e Samschdeg offiziell confirméiert.Mam Alexander Lüdeke huet een dann och schonn den Nofolger vum Ralf Heiler fonnt. Den 42 Joer alen Däitsche war bis ewell Sportdirekter beim Hamburger Judo-Verband.Am Communiqué heescht et:- M. Ralf Heiler, Entraîneur National depuis 2013, est nommé Directeur Technique National de Judo à partir du 1ier janvier 2019. Il dirige désormais l'équipe des Entraîneurs Nationaux et soutient les Commissions et Groupes de Travail dans l'accomplissement de leurs missions. Fait également partie de ses tâches la coordination luxembourgeoise du projet Interreg Judo Cooperation, auquel il est mis à disposition à mi-temps.M. Alexander Lüdeke devient le nouvel Entraîneur National Juniors/Seniors et reprend la place de M. Ralf Heiler avec effet au 1ier janvier 2019. Actuellement, Monsieur Lüdeke est Directeur Technique du « Hamburger Judoverband » et fait partie de l'équipe des Entraîneurs Nationaux d'Australie. Dans cette fonction, il a participé aux Jeux Olympiques de 2016 et vient de décrocher avec Katharina Haecker une belle 7e place aux Championnats du Monde de 2018 dans la catégorie des -63kg.