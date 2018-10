No e puer Diskussiounen huet déi Lëtzebuerger Futtballfederatioun decidéiert, e Kach mat op Minsk ze huelen. Dee flitt och schonn en Dag éischter dohi wéi d'Ekipp. Eisen Informatioune no handelt et sech ëm de Marc Arend, Restaurateur vun Clierf.E Freideg, 12. Oktober spillt d'FLF-Formatioun um drëtte Spilldag vun der Nations League a Wäissrussland. D'Rout Léiwe si jo déi Éischt an der Tabell mam Maximum vu 6 Punkten, 2 virum Zweeten, Wäissrussland.Vue den Enjeu, eng eventuell Qualifikatioun fir d'Europameeschterschaft 2020, a fir allen negativen Eventualitéiten zu Minsk aus de Féiss ze goen a keen zweet Bolognese-Gate méi ze erliewen wéi virun 3 Joer, wou d'Hallschent vun der Ekipp den Duerchfall hat, geet een dës Kéier beim Kulinaresche léiwer op Nummer sécher!