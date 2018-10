Nieft him fiert säin Teamkolleg Valtteri Bottas fort.De WM-Zweete Sebastian Vettel ass en Affer gi vun der falsche Pneue-Strategie vu Ferrari a koum just op déi 9. Plaz.Géint Enn vum Qualifying huet et zu Suzuka gereent.Den Hamilton huet virun der 17. vun 21 Courssen eng Avance vu 50 Punkten op de Vettel. Vun de leschte 6 Grand-prixe konnt den Hamilton der 5 wannen. D'Pole um Sonndeg ass déi 80. a senger Carrière an déi 8. an dëser Saison.