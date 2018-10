© AFP

D'Musel Pikes hunn hei d'Sparta Bartreng verluer, de Racing huet de Basket Esch geklappt, am Opstegier-Duell huet d'Fiels gewonnen an de Champion vu Steesel huet Walfer souverän geklappt.E Sonndeg ass et nach bei den Dammen an den Hären d'Partie Etzella Ettelbréck géint den T71 Diddeleng.

Häre-Basket

Am Tramsschapp huet de Racing e Samschdeg den Owend fir eng déck Iwwerraschung gesuergt. D'Haushären hunn nämlech géint den Ttitelfavorit Esch mat 90:73 gewonnen. An der éischter Hallschent huet nëmmen eng Ekipp gespillt an dat war de Racing. Esch huet iwwerrascht gewierkt an hat keng Léisung op Lager. No den éischten 10 Minutte stoung et 27:18 fir d'Lokalekipp. Am zweete Véierel war et dat nämmlecht Bild. De Racing ass weider souverän opgetrueden a konnt sech weider ofsetzen, sou datt et an der Paus 56:36 stoung.No der Paus ass de Basket Esch besser an de Match komm a konnt de Réckstand verkierzen. Et war awer weider keen erukommen un de Racing. D'Lokalekipp huet e Virsprong vun 13 Punkte mat an de leschte Véierel geholl an huet sech do d'Victoire net méi huele gelooss. De Racing gewënnt souverän mat 90:73 géint de Basket Esch.Fir de Racing ass et déi drëtte Victoire an dëser Saison, fir de Basket Esch gouf et bis ewell nëmmen eng. Kee gudde Start an d'Saison fir déi Escher, zielt een dach dës Saison zu de grousse Favoritten.Den Duell tëscht den Opsteiger konnt d'Arantia Fiels fir sech decidéieren. Mat 100:96 huet ee géint d'Kordall Steelers gewonnen. Et war eng spannend Partie tëscht den zwee Opsteiger, bei där vill Kierf getraff goufen. D'Arantia Fiels hat de bessere Start an d'Partie a loung no 10 Minutte mat 34:22 a Féierung. Bis d'Paus konnt Kordall de Réckstand liicht verkierzen. An et stoung nëmmen nach 54:48 fir d'Fiels.No der Paus huet d'Fiels d'Gäscht weider op Distanz gehalen an et konnt een de Virsprong nees ausbauen, sou datt et nom drëtte Véierel 83:72 stoung. Och wann et no enger Victoire fir d'Fiels ausgesinn huet, ass d'Patie bis zum Schluss spannend bliwwen. D'Kordall Steelers sinn nämlech an de leschte Minutten nach eng Kéier no erukomm, ma d'Fiels huet d'Victoire um Enn awer iwwert d'Zäit bruecht a gewënnt mat 100:96.D'Musel Pikes an d'Sparta Bartreng hu sech eng spannend Partie geliwwert. Am éischte Véierel haten d'Pikes d'Nues mat 18:16 vir. Am Ufank vum zweete Véierel huet dunn d'Sparta d'Féierung mat 19:18 iwwerholl, ma dës sollt net laang halen, well duerch ee 14:0 konnten d'Pikes sech mat 32:19 ofsetzen. D'Lokalekipp huet de Ball elo besser an den eegene Reien dréie gelooss, konnt seng Systemer duerchzéien an huet méi sécher getraff. Bis d'Paus huet een dëse Virsprong net méi hierginn, sou datt ee mat 40:33 a Féierung loung.Am drëtte Véierel dunn nees een anert Bild d'Pikes hu sech schwéier gedoen an déi Bartrenger sinn nees erukomm. Op eemol stoung et nëmmen nach 49:48 fir d'Pikes. D'Sparta huet weider gemaach an dann och nees d'Féierung iwwerholl an ass mat engem Virsprong vu 5 Punkte beim Stand vu 56:51 an déi lescht 10 Minutte gaangen. De Pikes huet et un den néidegen Alternative gefeelt an et ass hinnen net gelongen d'Sparta nach eng Kéier anzefänken. Um Enn gewënnt d'Sparta mat 79:73 op der Musel. Fir d'Pikes ass et schonn déi 3. Defaite an dëser Saison. D'Sparta ka sech iwwert déi éischte Victoire freeën.Och um drëtte Spilldag gouf et eng Victoire fir d'Amicale Steesel. Si hu géint Walfer näischt ubrenne gelooss an no 40 Minutte souverän mat 87:55 gewonnen. De Champion huet direkt am éischte Véierel d'Heft an d'Hand geholl a loung no 10 Minutte mat 16:13 a Féierung. Am zweete Véierel huet d'Amicale dunn opgedréint an de Virsprong weider ausgebaut, sou datt et an der Paus 46:31 stoung.An der zweeter Hallschent hunn déi Steeseler de Ball weider gutt an hire Reien dréiegelooss a gutt getraff. Walfer hat net vill entgéint ze setzen an ass der Amicale zu kengem Moment geféierlech ginn. Virun de leschten 10 Minutten huet et weider no enger klorer Victoire vun der Amicale ausgesinn. Et stoung 71:45 fir d'Lokalekipp. Um Enn gewënnt de Champion dann och mat 87:55. Fir Walfer gouf et dës Saison nach keng Victoire.

Damme-Basket