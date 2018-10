© AFP

Premier League

Tottenham huet sech wéi erwaart géint Cardiff City duerchgesat. Den decisive Gol huet den Dier schonn an der 8. Minutt markéiert. D'Gäscht stoungen no enger rouder Kaart vum Ralls vun der 58. Minutt un nëmmen nach zu 10 um Terrain.Méi lass war an der Partie tëscht Manchester United an Newcastle United. No 4 Matcher ouni Victoire stoung d'Ekipp vum Mourinho ënner Drock. De Match hat dann och direkt schlecht ugefaangen. No engem Aworf aus der eegener Hallschent hat de Perez de Ball op de Kenedy ginn an deen huet dem de Gea am Gol mat sengem plazéierte Schoss keng Chance gelooss. Den 1:0 fir d'Gäscht. Kuerz drop huet et eng weider Kéier am Gol vu Manchester City gerabbelt. Ouni Géigewier am Strofraum konnt de Muto op 2:0 erhéijen. Newcastle huet d'Haushären duerno weider op Distanz gehalen a keng geféierlech Chancen zougelooss. An der 33. Minutt hat de Muto d'Chance op 3:0 ze setzen, ma säi Versuch aus 7 Meter mam Kapp konnt den de Gea paréieren. Manchester United konnt frou sinn, datt een an der Paus nëmme mat 0:2 hanne loung.An den zweete 45 Minutten huet ManUnited dunn een aner Gesiicht gewisen, de Mourinho schéingt déi richteg Wierder an der Kabinn fonnt gehat ze hunn. An der 52. Minutt hätt et scho missen 1:2 stoen, ma de Matic hat de Ball aus kuerzer Distanz iwwert de Gol gesat. An der 55. Minutt huet dunn de Rashfor nieft de Gol gekäppt. D'Gäscht haten elo näischt méi ze gutt am Spill a Manechster United huet gedréckt fir dëse Match nach ze dréinen. An der 70. Minutt ass dunn den 1:2 gefall. De Mata hat e Fräistouss verwandelt. An der 74. an der 75. Minutt haten de Fellaini an de Smalling e weidere Gol um Fouss leien, ma den Dubravka konnt mat staarke Refelxer nach den 2:1 fir Newcastle halen. An der 76. Minutt war et dunn awer esouwäit, de Martial huet op 2:2 gesat. Duerno huet et laang no engem Remis ausgesinn, ma a leschter Sekonn huet de Sanchez dach nach fir den 3:2 fir Manchester United gesuergt an domadder déi dräi Punkte geséchert.

Ligue 1

Eng souverän 3:1-Victoire gouf et fir Lille géint Saint-Etienne. D'Ekipp vum Gerard Lopez huet duerch Goler vum Bamba an der 17. an der 46. Minutt an dem Pepe an der 85. Minutt gewonnen. Fir d'Gäscht huet de Cabella per Eelefmeter an der 26. Minutt getraff.Tëscht Guingamp a Montpellier gouf et e Samschdeg kee Gewënner. D'Lokalekipp stoung vun der 7. Minutt un nëmmen nach zu 10 um Terrain, dat well den Thuram déi rout Kaart gesinn hat. Monpellier konnt d'Iwwerzuel an der 30. Minutt ausnotzen, fir duerch den Delort mat 1:0 a Féierung ze goen. Kuerz virun der Paus huet dunn de Mollet déi giel-rout Kaart gesinn, sou datt och d'Gäscht elo ee Spiller manner um Terrain haten. No der Paus ass Guingamp an der 64. Minutt duerch de Benezet den 1:1 gelongen. Kenger Formatioun wollt duerno méi ee Gol gelongen, sou datt d'Punkte gedeelt goufen.

La Liga

Fir Real Madrid gouf et e Samschdeg den Owend déi zweeten Defaite an dëser Saison. A leschter Sekonn huet ee mat 0:1 géint Alaves verluer. Zanter 409 Minutte waarden déi Kinneklech elo schonn op ee Gol.Madrid war mat Schwong an d'Partie gestart am hat direkt 4 gutt Chancen an den éischten 10 Minutten. Dat war et dunn awer mat den Offensiv-Aktiounen an der éischter Hallschent. No der Paus ass et schwaach weidergaangen. Real Madrid huet géint déi defensiv Lokalekipp näischt fäerdeg bruecht. Nëmmen e Fräistouss vum Bale ass an der 79. Minutt emol op de Gol gaangen, wierklech geféierlech war de Schoss awer net. Wat Partie méi dem Enn entgéint gaangen ass, wat Alaves méi Mutt krut. An der leschter Sekonn ass den Haushären dunn tatsächlech nach den 1:0 gelongen. No engem Corner war Madrid am Strofraum net sortéiert an esou konnt de Manu aus kuerzer Distanz den decisive Gol markéieren. Alaves wënnt domadder mat 1:0 géint Real Madrid.

Serie A

Eng souverän Victoire gouf et fir Juventus Turin bei Udinese Calcio. An der 33. Minutt sinn d'Gäscht duerch de Bentancur verdéngt a Féierung gaangen. 4 Minutte méi spéit huet dunn de Ronaldo op 2:0 gesat. Bis zum Schluss ass et bei dësem Score bliwwen.Roum konnt sech bei Empoli mat 2:0 behaapten. Den N'Zonzi hat an der 36. Minutt fir den 1:0 gesuergt. Empoli konnt an der zweeter Hallschent de Match net méi dréien. Vun der 58. Minutt war een och nëmmen nach zu 10 um Terrain, dat no enger rouder Kaart vum Caputo. Fir d'Decisioun huet den Dzeko mam 2:0 an der 85. Minutt gesuergt.