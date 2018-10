© Raoul Michels / Sportzeitung

Wéinst der Suite vun der Nations League déi nächst Woch goufen an der BGL Ligue déi éischt Partië vum 4. Spilldag schonn um Samschdeg gespillt. D'Union Titus Péiteng konnt hei mat enger 3:1-Victire géint Stroossen iwwerzeegen. D'Ekipp vum Manuel Correia war ganz schwaach. Ënnert dem neien Trainer Serredszum huet Nidderkuer a leschter Sekonn da nach mat 2:1 géint Munneref gewonnen. An d'Etzella huet Déifferdeng verdéngt 1:0 geklappt.E Sonndeg sinn et um 16 Auer d'Partien Rëmeleng géint Fola, Rouspert géint den RM Hamm Benfica an d'Jeunesse huet Hueschtert op Besuch. Den Ofschloss vum Spilldag ass dann um 18 Auer mam Match Racing géint den F91 Diddeleng.

Union Titus Péiteng - Stroossen 3:1

© Gilles Carlizzi / Sportzeitung

Stroossen deet sech weider schwéier an dëser Saison. Nodeems d'Ekipp vum Manuel Correia doheem bis ewell weder e Gol markéiere konnt nach ee Punkt krut, ass och um 7. Spilldag auswäerts bei der Union Titus Péiteng kee Punkt dobäi komm. Stroossen huet nämlech mat 1:3 de Kierzere gezunn.D'Partie hat fir Stroossen nach e Samschdeg de Mëtteg gutt ugefaangen. No engem Feeler vum Runser um Chopjin hat den Arbitter an der 4. Minutt schonn op de Punkt gewisen. D'Gäscht hunn dës Chance genotzt a sinn duerch de Bernardelli vum Punkt aus mat 1:0 a Féierung gaangen. D'Union Titus Péiteng huet sech vun dësem fréie Géigegol awer net schocke gelooss an huet de Wee no vir gesicht. An der 18. Minutt huet den Arbitter dunn déi zweete Kéier an der Partie op de Punkt gewisen. Dës Kéier zu Gonschte vu Péiteng, dat nodeems de Basic am Strofraum vum Dos Santos gefoult gi war. Bei deene Péitenger huet sech den Abreu der Saach ugeholl an de Ball souverän uewen an den Eck gesat, domadder stoung et 1:1. D'Union Titus Péiteng huet duerno alles drugesat, fir bis d'Paus e weidere Gol ze schéissen an a Féierung ze goen. An der 38. Minutt war et dann och esouwäit. Den Abreu hat de Ball mat engem schéinen Dribbling an de Strofraum bruecht, hien hat et do och selwer probéiert, ma säi Schoss gouf ofgefälscht. Déi Stroossener kruten de Ball duerno net gekläert, sou datt no engem weider mëssgléckten Ofschloss vum Esch de Bojic dunn am Noschoss awer nach den 2:1 geschoss huet. Mam 2:1 fir Péiteng ass et an d'Paus gaangen.No der Paus war et dat nämmlecht Bild. D'Haushären hu weider den Toun uginn. An der 67. Minutt goufe si fir hir Aarbecht belount. No engem Corner vum Esch war de Carnevalli am héchste gesprongen an huet dem Schon am Stroossener Gol keng Chance gelooss. Den 3:1 fir Péiteng. Kuerz viru Schluss haten déi Péitenger Abreu, Gashi an Dzanic de 4:1 um Fouss leien, si hunn d'Chancen awer net genotzt. No 90 Minutte gewënnt d'Union Titus Péiteng verdéngt mat 3:1 géint Stroossen. D'Gäscht hunn um Samschdeg eng ganz schwaach Leeschtung gewisen an et goufe kaum Chancen erausgespillt.

Nidderkuer - Munneref 2:1

© Pit Heinz / Sportzeitung

D'Première vum Cyril Serredszum op der Trainerbänk vum Progrès Nidderkuer ass gegléckt. Och wa seng Ekipp sech ganz schwéier gedoen huet géint Munneref, konnt si sech duerch e Gol an der leschter Sekonn vum Thill mat 2:1 géint Munneref duerchsetzen.De bessere Start an d'Partie haten déi Munnerefer. Si sinn an der 23. Minutt duerch de Benamra mat 1:0 a Féierung gaangen. De Munnerefer war no engem Pass vum Mendes eleng a Richtung Nidderkuerer Gol gelaf, huet do d'Nerve virum Flauss behalen a de Ball schéin an de Gol gesat. Nidderkuer huet sech schwéier gedoen, sech Chancen erauszespillen. Eréischt an der 35. Minutt gouf et déi éischt Golchance. Den Thill hat et aus der Distanz probéiert, ma den Özcan konnt de Ball paréieren. An der 42. Minutt war et dunn e Fräistouss, deen de Munnerefer-Keeper nach iwwert d'Lat konnt degagéieren. Kuerz virun der Paus huet et dunn awer am Gol vun de Gäscht gerabbelt. Den Özcan konnt e Schoss vum Karapetian net festhalen, sou datt de Ball op der Linn leie bliwwen ass an de Francoise genee richteg stoung, fir dat ronnt Lieder iwwert d'Linn ze drécken. Domadder ass et mat engem 1:1 tëscht Nidderkuer a Munneref an d'Paus gaangen.Wann ee gemengt hat, de Gol kuerz virun der Paus géing den Nidderkuerer Confiance ginn, sollt ee falsch leien. Der Lokalekipp ass et net gelongen, géint eng kompakt Munnerefer Ekipp hiert Spill opzezéien. Villméi haten d'Gäscht an der 53. Minutt bal den 2:1 geschoss. Dem Benamra säi Schoss war knapp iwwert de Gol gaangen. Laang hat et duerno no engem Remis ausgesinn, ma an der leschter Sekonn huet Nidderkuer nach den decisive Gol fonnt. Den Thill huet an der Nospillzäit de Ball aus 18 Meter an den Eck gesat an dem Özcan keng Chance gelooss. Domadder séchert sech de Progrès a leschter Sekonn awer nach dräi Punkten. Batter fir Nidderkuer, de Flauss an de Mutsch hu wärend dem Match blesséiert missten ausgewiesselt ginn. Batter ass dës Defaite awer och fir Munneref. D'Ekipp vum Paolo Gomes huet gutt matgespillt an Nidderkuer d'Liewe schwéier gemaach. Ee Remis wär verdéngt gewiescht.

Etzella - Déifferdeng 1:0

© Raoul Michels / Sportzeitung

D'Etzella ass géint Déifferdeng vun Ufank u fräi opgetrueden an huet no der Recuperatioun vum Ball ëmmer erëm flott Kombinatioune gewisen. Den Opsteiger ass an der 38. Minutt dann och verdéngt mat 1:0 a Féierung gaangen. No enger Flank vun der lénker Säit huet de Kadrija de Ball eriwwer geluecht op den Holtz, de Kapitän vun der Ettelbrécker huet de Ball dunn nëmmen nach missen iwwert d'Linn drécken. Déi Déifferdenger Ekipp huet an den éischte 45 Minutten enttäuscht an dat virun allem op offensivem Plang.Och no der Paus hat d'Etzella méi vum Match. Mat hirem séieren Ëmschaltspill hu si den Déifferdenger d'Liewe schwéier gemaach. D'Ekipp vum Arno Bonvini ass domadder net eens ginn, sou datt et och an der zweeter Hallschent am Ufank keng geféierlech Chance gouf. Bei der Etzella huet et anescht ausgesinn. An der 63. Minutt hunn de Correia an de Kadrija eng flott Kombinatioun gewisen, ma de Kadrija huet de Ball um Enn aus 17 Meter knapp laanscht de Gol gesat. 2 Minutte méi spéit hat de Kadrija eng Flank op de Pimentel ginn, den Ettelbrécker huet de Ball awer widder de Potto gekäppt. An der 71. Minutt hunn d'Haushären eng weider Chance net genotzt. De Pimentel war aus 18 Meter fräi zum Ofschloss komm, ma dat ronnt Lieder ass iwwert de Gol gaangen. An der 73. Minutt hunn dunn déi Déifferdenger och emol erëm ee Liewenszeeche gewisen. Den Ettelbrécker Kipper hat awer kee Problem, de Kappball vum Deruffe ze halen. Déi Ettelbrécker hunn de Match du bis zum Schluss kontrolléiert a verdéngt mat 1:0 gewonnen. Wichteg dräi Punkte fir den Opsteiger.Dës Defaite ass e Réckschlag fir déi Déifferdenger. D'Zil vun der Ekipp vum Arno Bonvini ass et nämlech, ëm déi international Plazen ze spillen, um Samschdeg huet een do wichteg Punkte leiegelooss.