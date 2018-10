© AFP

Duerch dës weider Victoire bleift Borussia Dortmund un der Tabellespëtzt. Fir Hannover gouf et géint Stuttgart déi éischte Victoire an dëser Saison. Donieft konnt sech nach Schalke mat 2:0 beim Opsteiger Düsseldorf behaapten an tëscht Mainz an der Hertha vu Berlin gouf et een 0:0.E Samschdeg den Owend um 18.30 Auer spillt nach Bayern München géint Mönchengladbach.Um Sonndeg ginn dann nach dräi Partië vum 7. Spilldag gespillt. Um 13.30 Auer huet Freiburg Bayer Leverkusen op Besuch. Um 15.30 Auer kritt et Hoffenheim mat Frankfurt ze dinn an um 18 Auer ass et nach de Match Leipzig géint den Opsteiger Nürnberg.

Borussia Dortmund - FC Augsburg 4:3

Borussia Dortmund hat et e Samschdeg géint Augsburg net einfach. D'Gäscht hunn de BVB fréi gestéiert, mat engem gudde Pressing de Spillopbau gestéiert an hu selwer ëmmer erëm de Wee no vir gesicht. Virun allem déi zweet Hallschent hat et a sech an där ass et hin an hier gaangen. Um Enn ass dem BVB a leschter Sekonn nach den decisive Gol gegléckt, sou datt si mat 4:3 géint den FC Augsburg gewannen an un der Tabellespëtzt bleiwen.Vun der éischter Minutt u war et eng monter Partie tëscht béide Veräiner. An der 15. Minutt hat de BVB e déck Chance. De Sancho hat op der rietser Säit eng gutt Chance ageleet an de Ball dunn zeréck op de Reus ginn. Hien huet et aus 10 Meter direkt probéiert, ma säi Schoss ass iwwert d'Lat gaangen. Kuerz drop ass den 1:0 fir d'Gäscht gefall. No engem Fräistouss vum Max, waren am Strofraum direkt e puer Spiller vu béiden Ekippe laanscht de Ball gesprongen, dat ronnt Lieder ass dunn am 5-Meter-Raum vum Zagadou sengem Been virun d'Féiss vum Finnbogason gefall an den Islänner huet d'Rou behalen, fir duerch d'Been vum Bürki de Ball an de Filet ze setzen. Nom 1:0 fir Augsburg ass et hin an hier gaangen an et gouf op béide Säite Chancen. Dortmund ass bei senge Versich awer och dacks un den Augsburger hänke bliwwen. Kuerz virun der Paus haten d'Haushären d'Chance op den Ausgläich, ma de Reus huet de Ball e bëssen ze wäit no baussen op de Sancho ginn, sou datt säi Chance laanscht de Gol gaangen ass. Mam 1:0 fir Augsburg ass et doduerch an d'Paus gaangen.No der Paus ass de Match tëscht Dortmund a Augsburg méi kierperbetount gefouert ginn a keen huet sech eppes geschenkt. An der 60. Minutt konnt de BVB dunn op 1:1 ausgläichen. De Witsel hat sech de Ball am Mëttelfeld gekroopt an de Sancho op der Rietser Säit an d'Déift geschéckt. Den Englänner huet dat ronnt Lieder an d'Mëtt op den Alcacer ginn an deen huet de Ball flaach an de lénken Eck gesat. De Spuenier war zwou Minutte virdrun eréischt op den Terrain komm. Laang sollt et bei dësem Tëschestand awer net bleiwen. Nëmmen 10 Minutte méi spéit huet Augsburg den 2:1 geschoss. No engem Ballverloscht hunn d'Gäscht e séiere Konter ageleet, deen de Max fräi virum Gol erfollegräich ofschléisse konnt. Och duerno ass et weider monter virugaangen. An der 80. Minutt war et dunn nees um BVB, deen duerch e weidere Gol vum Alcacer op 2:2 gesat huet. 4 Minutte méi spéit sinn d'Haushären dunn eng éischte Kéier an dësem Match a Féierung gaangen. De Götze huet kuerz no senger Awiesslung den 3:3 geschoss. Den Hakimi hat de Ball an de Strofraum ginn, wou de Götze aus spatzem Wénkel an de Filet gesat huet. Augsburg huet nom Réckstand Moral gewisen a konnt an der 87. Minutt duerch de Gregoritsch op 3:3 ausgläichen. Wien du gemengt hat dat wär et gewiescht, sollt falsch leien. Den Alcacer huet a leschter Sekonn mat engem Fräistouss nach de 4:3 markéiert an dem BVB 3 Punkte geséchert.

Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04 0:2

Fir Schalke gouf et e Samschdeg déi drëtte Victoire noeneen. No enger éischter schwaacher Hallschent beim Opsteiger hunn déi Kinneksblo no der Paus opgedréint an duerch zwee séier Goler de Grondsteen fir d'Victoire geluecht. An der 48. Minutt hat de McKennie de Ball aus kuerzer Distanz an de lénken Eck gesat. 5 Minutte méi spéit hat de Burgstaller op 2:0 erhéicht. Düsseldorf ass et duerno net gelongen, nach eng Kéier zeréckzekommen. Schalke huet den 2:0 iwwert d'Zäit bruecht.

FSV Mainz 05 - Hertha BSC Berlin 0:0

No der Victoire géint Bayern München ass d'Hertha zu Mainz mat vill Confiance an de Match gaangen. Mainz huet hinnen den Terrain awer net einfach esou iwwerlooss, sou datt et vun Ufank un een intensive Match tëscht béide Veräiner war. No 45 Minutte stoung et allerdéngs nach ëmmer 0:0. Déi beschte Chance haten déi Berliner an der 26. Minutt. E Kappball vum Ibisevic war hei um Potto hänke bliwwen. Bei der Lokalekipp hat de Gbamin de beschte Versuch. Säi Schoss aus 9 Meter konnt de Jarstein nach mam Fouss ofwieren.An den zweete 45 Minutte sollt och kee Gol tëscht béiden Ekippe falen, sou datt de Match mat engem 0:0 op een Enn gaangen ass. Mainz ass zanter 4 Matcher ouni Victoire.

Hannover - VfB Stuttgart 3:1

Hannover war an der éischter Hallschent déi méi aktiv Ekipp a loung an der Paus verdéngt mat 2:0 a Féierung. An der 30. Minutt hat de Wood de Ball no enger Flank vum Albornoz mam Kapp aus 7 Meter an de laange Eck gesat an esou den 1:0 markéiert. Sekonne virun der Paus hunn d'Haushären op 2:0 erhéicht. Virausgaange war och dës Kéier eng Flank vum Albornoz, déi de Wood mam Kapp verwandelt huet. Vu Stuttgart war an der éischter Hallschent offensiv kaum eppes ze gesinn.An der Paus schéngt de Stuttgarter Trainer, Korkut, déi richteg Wierder fonnt ze hunn. D'Gäscht waren elo nämlech méi aktiv an hunn och emol de Wee no vir gesicht. An der 50 Minutt konnte si dann och op 1:2 verkierzen. No engem Pass vum Didavi op den Thommy huet de Gomez säi Pass aus 7 Meter äiskal an de Gol gesat. Hannover huet sech vun dësem Gol vum VfB awer net schocke gelooss. An der 55. Minutt hate si eng gutt Chance op den 3:1, ma fir d'éischt ass de Füllkrug um Zieler hänke bliwwen an den Noschoss vum Wood aus 16 Meter ass däitlech iwwert de Gol gaangen. Hannover huet sech duerno e bësse méi zeréck gezunn an op Kontere gelauert. Stuttgart dogéint huet gedréckt. De Gäscht huet et an der Attack awer un der néideger Struktur gefeelt an et ass een ëmmer nees um Wee no vir hänke bliwwen. Fir d'Decisioun huet de Bebou an der Nospillzäit gesuergt. No enger Flank vum Haraguchi an de Strofraum hat de Bebou de Ball tëscht de Been vum Ziler am Gol ënnerbruecht. Fir Hannover ass et déi 1. Victoire an dëser Saison.

Bayern München - Borussia Mönchengladbach (18h30)