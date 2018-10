E Samschdeg den Owend war et den Optakt vum Basket-Championnat an Holland. Den Helder huet mat 67:68 géint Leeuwarden verluer.

De Lëtzebuergerhuet e Samschdeg den Owend am Optakt vum hollännesche Championnat fir den Helder dierften op de Parquet. Déi 11 Punkten hunn d'Defaite vun den Helder géint Leeuwarden awer net verhënnert. No 4 Véierel huet ee Match 67:68 (14:20, 19:8, 25:14, 9:26) verluer.An der Pro A an Däitschland hunn d'Gladiators Tréier mat 72:62 (16:20, 16:11, 16:16 24:15) bei de Kirchheimer Knights gewonnen. Denhuet net gespillt.