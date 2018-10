© Christophe Ney

D'Lëtzebuerger Dammen- an Hären-Ekipp huet op der Schacholympiad gutt Leeschtunge gewisen, sou datt si mat gudde Resultater zeréck op Lëtzebuerg kommen.No enger 4:0-Victoire am leschte Match géint Puerto Rico, sinn d'Lëtzebuerger Hären um Enn déi 88. ënnert 184 Natioune ginn. De Fred Berend war den erfollegräichste Spiller aus dem Grand-Duché mat 6 Punkten.Bei den Dammen ass déi 44. Plaz erausgesprongen. Si hunn Natioune wéi Kirgisistan, Italien, Norwegen, Brasilien an d'Schwäiz hannert sech gelooss. Ü50-Weltmeeschterin Elvira Berend ass esouguer ongeschloe bliwwen an huet 3 vun de 6 Partië gewonnen. D'Fiona Steil-Antoni huet och ee gudden Tournoi gespillt a kënnt op 7 Punkten aus 10 Partien.