Um 7. Spilldag gouf et kee Gewënner tëscht Leverkusen a Freiburg, well no 90 Minutte stoung et nach ëmmer 0:0. Fir d'Ekipp vum Trainer Heiko Herrlich war et den éischte Remis an der lafender Saison. Mat 7 Punkte sti si op 14. Plaz an der Tabell.Leverkusen war iwwer wäit Strecken déi besser Ekipp, ma et huet un der néideger Konsequenz am Ofschloss gefeelt. Um Enn waren et dunn awer d'Haushäre vu Freiburg, déi déi besser Chancen haten, esou dass Leverkusen sech net iwwert eng Néierlag hätte kënne beschwéieren, well an der 91. Minutt huet de Potto misse rette fir d'Gäscht. Den Haberer ass an de 16-Meter gelaf, huet de Ball opgeluecht fir de Waldschmidt, ma säi flaache Schoss sollt just widder de Potto goen, esou dass et beim 0:0 bliwwen ass.Ee Resultat, wat kenger vu béiden Ekippe wierklech vill bréngt.