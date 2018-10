© Jeff Birsens

D'Fola konnt sech mat 3:0 géint den Opsteiger Rëmeleng a Rouspert wënnt doheem mat 3:1 géint den RM Hamm Benfica.Um 18 Auer ass dann nach d'Partie tëscht dem Stater Racing an dem F91 Diddeleng. E Samschdeg waren da schonns 3 Partië vum 8. Spilldag. D'Union Titus Péiteng konnt hei mat enger 3:1-Victoire géint Stroossen iwwerzeegen. D'Ekipp vum Manuel Correia war ganz schwaach. Ënnert dem neien Trainer Serredszum huet Nidderkuer a leschter Sekonn dann nach mat 2:1 géint Munneref gewonnen. An d'Etzella huet Déifferdeng verdéngt 1:0 geklappt.

Jeunesse Esch - Hueschtert 3:0

Den éischte Schoss vun der Partie soll de Gäscht vun Hueschtert gehéieren, ma beim Schoss vum Hurth sollt de Sommer guer keng Problemer hunn. Am Géigenzuch hat d'Lokalekipp vun Esch dunn och hir éischt Chance. De Kyereh gouf an d'Déift geschéckt, ma den Escher Buteur mécht aus dëser gudder Chance näischt.Nëmmen 2 Minutte méi spéit eng weider gutt Chance fir d'Escher Jeunesse. De Kyereh huet sech déi Kéier gutt op der Säit duerchgesat an huet de Ball an d'Mëtt ginn, wou en iwwer Ëmweeër beim Lapierre gelant ass. De Schoss vum Escher gouf allerdéngs ofgefälscht an ass esou iwwert de Gol gaangen.D'Jeunesse huet weider dominéiert an no 12 Minutte war de Ball du bal dobannen. Et goung op en Neits iwwer de Kyereh, deen am Strofraum de Ball opgeluecht huet fir de Pedro, ma den Hoffmann konnt deem säi Schoss op der Linn blocken.Déi nächst gutt Chance goung allerdéngs hunn d'Ekipp vum Trainer Henri Bossi. No engem Ballverloscht vun den Escher koum de Wang um 16-Meter un de Ball an huet geschoss, ma aus Hueschterter Siicht leider nëmmen de Potto getraff.Hueschtert huet den Drock elo erhéicht an ass ëmmer besser an de Match komm. D'Jeunesse hat elo Schwieregkeet, virun allem, well wann dann ass bei hinnen nëmmen eppes iwwert de Kyereh gaangen.An der Paus huet de Marc Thomé dunn awer wuel déi richteg Motivatioun mat op de Wee ginn, well an der 49. Minutt konnt d'Jeunesse dunn a Féierung goen an dat natierlech duerch de Kyereh. Den Escher huet eng flott Une-deux mam Duriatti gespillt a konnt fir den 1:0 suergen.D'Jeunesse huet elo ëmmer weider opgedréint a konnt no enger Stonn bal den 2:0 feieren. De Pleimling am Gol vun Hueschtert konnt de Schoss vum Luisi paréieren, ma den N'Diaye war bereet fir den Noschoss, ma dee goung nëmmen op de Potto.An der 68. Minutt hunn déi 876 Spectateuren op der Escher Grenz dunn nach een zweete gol gesinn. De Kyereh ass nees iwwer d'Säit gaangen an huet an der Mëtt den Todorovic fonnt. Den Escher Kapitän huet sech dës Geleeënheet net entgoe gelooss a konnt op 2:0 stellen.An der 81. Minutt gouf den Er Rafik an d'Déift geschéckt, den Escher Buteur ass äiskal bliwwen a konnt de Pleimling iwwerwannen an huet esou fir d'3:0-Schlussresultat gesuergt.

Rouspert - RM Hamm Benfica 3:1

© Steve Beckers

Zu Rouspert um Camping kruten d'Haushäre Besuch vum RM Hamm Benfica an et war och d'Lokalekipp, déi hei besser an de Match komm ass. Zwar hate si no 10 Minutten nëmmen 2 Distanzschëss ze verzeechnen, ma si waren einfach méi present, ewéi d'Gäscht.No 14 Minutte sollt et dunn och ganz batter gi fir dem Dan Santos seng Jongen, déi louchen dunn nämlech am Réckstand, dat no engem Selbstgol vum Correia. De Weirich hat sech gutt iwwer d'Säit duerchgesat an hat de Ball an d'Mëtt bruecht, wou de Correia de Ball ganz onglécklech geréit an esou an den eegene Gol schéisst.Déi 315 Supporter zu Rouspert hunn an der éischter Hallschent keng wierklech animéiert Partie ze gesi kritt, wou net ganz vill Golchancen erausgespronge sinn, esou dass et mat dësem glécklechen 1:0 an d'Paus gaangen ass.D'Paus schéngt den Hammer gutt gedoen ze hunn. De Mokrani konnt sech no enger Flank mam Kapp duerchsetzen an huet de Ball fir de Cabral verlängert, dee fräi zum Schoss koum. Säi Schoss aus spatzem Eck goung awer puer Zentimeter laanscht de Potto.Den RM Hamm Benfica war an der zweeter Hallschent elo richteg beméit, ma wierklech Zielbares gouf et nach ëmmer net bei de Gäscht.An der Schlussphas koumen dunn awer nees d'Haushären. An der 77. Minutt konnt den Heinz vum Eelefmeterpunkt aus treffen, dat nodeems de Valente am Strofraum gefoult gi war.D'Ekipp vum Cents war elo geschockt a veronséchert an esou konnt de Biedermann nëmmen 2 Minutte méi spéit den 3:0 markéieren an domat d'Partie entscheeden.De Cabral konnt an der 83. Minutt zwar nach op 1:3 stellen, ma méi war fir den RM Hamm Benfica net méi dran, esou dass si um Enn verléieren.

Rëmeleng - Fola Esch 0:3

Zum Ufank vun der Partie hu béid Ekippe sech gréisstendeels ofgetaascht, kee wollt richteg eppes riskéieren. An der 13. Minutt huet d'Fola dunn awer een éischt Ausruffzeeche gesat. De Bensi huet nämlech do ee Volley op de Potto gesat.D'Fola hat elo Motivatioun getankt an no 17 Minutte konnten d'Gäscht vun Esch dunn eng éischte Kéier zouschloen. No engem Corner vu Rëmeleng goung et ganz séier. D'Konterattack leeft iwwer Bensi an Hadji, ier de leschten an der Rei, de Ryan Klapp den 1:0 markéiere konnt.D'Fola war elo kloer déi besser Ekipp a konnt kuerz virun der Paus nach eng zweete Kéier markéieren. Den Hadji huet sech op der rietser Säit ganz gutt duerchgesat an huet de Ball an d'Mëtt ginn, wou de Bensi just nach de Fouss huet missen dohinner halen.No der Paus huet d'Fola weider gedréckt a si wollten elo eng Virentscheedung erbäiféieren. No 53 Minutten huet den Heil no engem Schoss vum Klapp hiert ganzt Kënne missen ënner Beweis stellen.Nëmmen eng Minutt dono war et dunn ee Schoss vum Hadji, mee op en Neits war den Heil zur Stell, fir de Ball ze paréieren.An der 82. Minutt konnt den Heil dunn awer näischt méi maachen. De Bensi hat de Ball flaach an d'Mëtt ginn op den Hadji, dee sech dës Chance net huele gelooss huet.Bei dësem Resultat sollt et dunn och bleiwen, esou dass d'Escher Fola um Enn 3 Punkte mat heem hëlt.