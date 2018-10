© Shari Schenten

Domat stinn d'Diddelenger Hären zesumme mam Stater Racing an der Amicale vu Steesel un der Spëtzt vun der Tabell.Bei den Damme war et och den Duell tëscht der Etzella an dem T71, hei och mam besseren Enn fir Diddeleng. D'Damme vum T71 wannen nämlech mat 73:56 a wannen domat hiren drëtte Match.

Hären

Etzella -90:De Spëtzematch vum 3. Spilldag huet direkt gutt ugefaangen, béid Ekippen hu vun Ufank un an der Offensiv ee ganz gutt Bild vu sech gewisen. Virun allem d'Ettelbrécker Etzella huet mat Spillwitz iwwerzeegt a si hu dacks fir Kappzerbrieches beim T71 gesuergt. Ma am éischte Véierel konnt den T71 offensiv awer nach mathalen, esou stoung et nom éischte Véierel 30:24.Am zweete Véierel huet d'Etzella dunn ee gutt Stéck besser verteidegt an esou konnte si hir Avance weider ausbauen. Virun allem de Coleman an de Philippe Gutenkauf konnten offensiv iwwerzeegen. Virun allem vun hannert der Dräierlinn war d'Etzella iwwerzeegend, well hei gounge 6 vun 11 Wërf eran. An der Paus haten d'Haushären eng komfortabel Avance vu 16 Punkten, dat beim Stand vu 57:41.Et waren déi Diddelenger, déi besser aus de Kabinne komm sinn. Si hunn am drëtte Véierel richteg opgedréint a konnte virun allem offensiv iwwerzeegen. Dëst huet déi Ettelbrécker wuel e bëssen aus dem Rhythmus bruecht, well bei deenen ass op eemol net méi sou vill gaangen an esou konnt Diddeleng de Véierel mat 30 op 18 fir sech entscheeden an ass mat nëmmen nach 4 Punkte Retard an de Schlussvéierel gaangen.An hei hate sech d'Ettelbrécker Hären dunn awer nees erkritt a si hunn den Tempo uginn a konnte sech mat engem 8:3-Laf nees e bësse Loft verschafen. Dunn huet Diddelenger awer nees d'Rudder iwwerholl a si konnten esouguer kuerz viru Schluss vun der Partie d'Féierung iwwerhuelen. Knapp 30 Sekonne virum Enn vun der Partie stoung et 89:89. Spannung war also ugesot an dat bis zur leschter Sekonn. Den T71 louch mat 91 op 89 vir, ewéi de Billy McNutt gefoult ginn an dee krut zwee Fräiwërf. Den Amerikaner vun Ettelbréck huet deen zweete Fräiworf awer net méi erakritt, esou dass d'Etzella um Enn awer nach verléiert, dat mat 90:91.

Dammen

Etzella -56:Béid Ekippen haten an der Ufanksphas hir Schwieregkeeten, fir gutt an d'Partie ze starten, op béide Säite gouf et vill Feeler. D'Damme vun Ettelbréck waren an engem schwaachen éischte Véierel awer een Tick besser a louchen esou och mat 15:14 an Avance. Den zweete Véierel hu si awer op ganzer Linn verschlof, well hei konnten d'Gäscht vun Diddeleng duebel esou vill Punkte markéieren. Mat 26:13 goung den zweete Véierel un déi Diddelenger an esou war schonns eng liicht Virentscheedung gefall. No der Paus konnt d'Etzella dunn nees besser mathalen, ma richteg staark ware si net. Um Enn verléiert d'Etzella 56:73 géint den T71 Diddeleng.