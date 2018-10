Am Internationale Futtball war e Sonndeg de Spëtzematch tëscht Liverpool a Manchester City. Hei stoung et no 90 Minutten nach ëmmer 0:0.

Premier League

Tëscht Liverpool a Manchester City sollt et um Enn kee Gewënner ginn. D'Gäscht vu Manchester haten an der 86. Minutt déi grouss Chance fir d'Partie ze entscheeden, ma de Mahrez huet den Eelefmeter net erageschoss.Chelsea London konnt e Sonndeg auswäerts kloer mat 3:0 géint Southampton gewannen. Den Eden Hazard konnt d'Blues no 30 Minutten a Féierung bréngen. An der zweeter Hallschent hunn de Barkley an de Morata du fir d'Entscheedung gesuergt.Schonns méi fréi konnt eng aner Ekipp vu London eng Victoire feieren. Arsenal konnt sech nämlech kloer mat 5:1 géint Fulham duerchsetzen. an der Paus stoung et nach 1:1, ma an der zweeter Hallschent hu si richteg opgedréint. De Lacazette an den Aubameyang hunn direkt duebel getraff an de Ramsey konnt eemol markéieren.

Ligue 1

Den AS Monaco kënnt weiderhin net wierklech un d'Rullen, well e Sonndeg gouf et fir d'Monegassen déi nächst Néierlag. Si hu mat 1:2 géint Rennes verluer. Monaco steet no 9 Spilldeg op der 18. Plaz mat nëmme 6 Punkten.Olympique Marseille konnt iwwerdeems 2:0 géint Caen gewannen. De Mitroglou an den Thauvin hunn d'Goler geschoss fir d'Haushären. OM steet domat elo op der drëtter Plaz an der Tabell.

Serie A

Den AC Mailand huet e Sonndeg mat 3:1 géint Chievo Verona gewonnen. Den Higuain konnt schonns an der éischter Hallschent direkt zwee Goler schéissen. Den drëtte Gol huet de Bonaventura geschoss.Lazio Roum huet am Spëtzematch mat 1:0 géint Florenz gewonnen. Den entscheedende Gol huet den Ciro Immobile an der 37. Minutt geschoss.