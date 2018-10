Kanada, Schweden oder Italien. An engem vun dësen dräi Länner sollen d'Olympesch Wanterspiller am Joer 2026 organiséiert ginn.

Schonn d'lescht Woch hat den Exekutivcomité vum IOC Calgary a Kanada, déi italienesch Regioun Cortina d'Ampezzo an déi schwedesch Haaptstad Stockholm als Kandidaten recommandéiert. Am Kader vun der 133. IOC-Versammlung um Méindeg an Dënschdeg zu Buenos Aires sollen déi Delegéiert d'Kandidaten offiziell nominéieren. Wahrscheinlech am September d'nächst Joer soll dann eng definitiv Decisioun falen, wou d'Olympesch Wanterspiller 2026 iwwert d'Bühn ginn.Afrika kritt iwwerdeems seng éischt olympesch Spiller. Um Méindeg soll de Senegal den Zouschlag kréien, fir déi 4. Olympesch Summer-Jugendspiller ze organiséieren.