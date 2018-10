© afp

De Patrick Mahomes konnt och a sengem 5. Match als Starting-Quarterback iwwerzeegen. Géint déi stäerksten Defense aus der Saison huet hien 313 Yards geheit an esou seng Ekipp zur Victoire bruecht. Eenzeg seng éischt 2 Interceptions huet d'Defense vun den Jaguars op d'Rei bruecht. Ma de Quarterback vun Jacksonville huet allerdéngs 4 Interceptions geheit, esou dass Kansas City um Enn mat 30:14 gewënnt an domat feiere si déi 5. Victoire am 5. Match.Och ee perfekte Parcours hunn d'Los Angeles Rams bis heihinner higeluecht. An der Partie géint d'Seattle Seahawks konnt virun allem den Todd Gurley iwwerzeegen. De Running Back vun de Rams konnt de Ball nämlech ganzer dräimol bis an d'Endzon droen. De Quarterback Jared Goff konnt iwwerdeems nach eng Touchdown-Pass op de Cooper Kupp geheien. Obwuel de Goff 2 Interceptions geheit huet, gewannen d'Rams de Match um Enn mat 33:31.D'Cincinnati Bengals hunn e Sonndeg den Owend hir 4. Victoire gefeiert an dat obwuel et am Ufank alles aneschters ewéi gutt ausgesinn huet, d'Miami Dolphins louchen nämlech an der Paus mat 14:0 vir. De Bengals-Quarterback Andy Dalton wosst op en Neits ze iwwerzeegen, genau ewéi säi Receiver A.J. Green. De Ryan Tannehill, de Quarterback vu Miami huet gutt zwou Minutte viru Schluss den entscheedende Feeler gemaach. Hien huet de Ball verluer an d'Defense vun de Bengals konnt de Ball an d'Endzon droen. Um Enn gewannen d'Bengals 27:17.E Sonndeg den Owend war dunn och nach d'Krisen-Duell tëscht de Pittsburgh Steelers an den Atlanta Falcons. Krisenduell? Jo, well béid Ekippe ware virun der Saison Favoritten, ma si sinn alles aneschters ewéi gutt an d'Saison gestart. Hei konnten d'Steelers gewannen an hunn d'Falcons domat nach méi déif an d'Kris gedréckt. De Ben Roethlisberger koum op 250 Yards an 3 Touchdowns. Ma am Iwwerzeegendes hunn d'Leit vum Steelers-Running-Back James Conner koum op 185 Yards an 2 Touchdowns. Um Enn war et een Debakel fir d'Ekipp ëm de Matt Ryan an de Julio Jones, well si hu sech mat 17:41 misse geschloe ginn an hunn elo 4 vu 5 Matcher verluer.E Méindeg ass dann nach d'Partie tëscht den New Orleans Saints an de Washington Redskins.

Alleguerten d'Matcher am Iwwerbléck

Indianapolis Colts - New England Patriots 24:38Tennesse Titans - Buffalo Bills 12:13New York Giants - Carolina Panthers 31:33Miami Dolphins - Cincinnati Bengals 17:27Baltimore Ravens - Cleveland Browns 9:12 no VerlängerungGreen Bay Packers - Detroit Lions 23:31Jacksonville Jaguars - Kansas City Chiefs 14:30Denver Broncos - New York Jets 16:34Atlanta Falcons - Pittsburgh Steelers 17:41Oakland Raiders - Los Angeles Chargers 10:26Minnesota Vikings - Philadelphia Eagles 23:21Arizona Cardinals - San Francisco 49ersLos Angeles Rams - Seattle Seahawks 33:31Dallas Cowboys - Houston Texans 16:19 no Verlängerung