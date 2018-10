Den Angel Aranda ass e professionelle spuenesche Coach, deen de gréissten Deel vu senger Carrière a Spuenien geschafft huet. Hei huet hien U10 bis Seniorsekippe gecoacht an dat souwuel bei den Dammen, wéi och bei den Hären. Déi lescht Saison huet hien éischt Auslandserfarungen a Frankräich gesammelt. Hie war bis Januar Assistant Coach bei der Dammenekipp vu Perpignan Le Soler Métropole an uschléissend huet hie bis zum Schluss vun der Saison d‘Häre vum Sanary Basket Club iwwerholl. Hien huet mat dëser Ekipp de Championnat gewonnen an den Opstig an d’NM3 gepackt.