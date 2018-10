Am Jugendberäich sollen d'Resultater jo net virrangeg sinn, dee Score vun der Ekipp, déi bei deem Match mat vum FLF Directeur Technique Reinhold Breu gecoacht gouf, ass awer scho bedenklech.



Dobäi kënnt och nach, datt ee sech d'Fro muss stellen, ob et en einfachen Oubli war, oder ob d'Federatioun bewosst dat Resultat net matgedeelt huet. D'FLF schéckt nämlech ëmmer um Enn vun der Woch d'Resultater vun allen U-Nationalekippen, déi déi Woch am Asaz waren, an do war dat vun der U-15 dës Kéier net dobäi.



© Screenshot FLF