An der leschter Ronn vun der Qualifikatioun huet d'Lëtzebuergerin däitlech mat 0-6 an 1-6 géint d'Russin Jekaterina Alexandrowa verluer.

© RTL Archivbild

E Mëttwoch spillt d'Mandy Minella am Dubbel, zesumme mat hirer bulgarescher Partnerin Vera Lapko, géint d'Kirsten Flipkens aus der Belsch an d'Johanna Larsson aus Schweden.D'nächst Woch ass d'Mandy Minella bei deop der Kockelscheier am Asaz. E Méindeg hunn d'Organisateure bekannt ginn, dass déi Däitsch Andrea Petkovic am Haapttableau steet, dat nodeems d'Rebecca Peterson aus Schweden wéinst enger Blessur um Fouss hir Participatioun huet mussen ofsoen. Et ass déi 10. Kéier, dass d'Andrea Petkovic, aktuell Nummer 82 op der Welt, bei de Luxembourg Open dobäi ass.