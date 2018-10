Zum Ofschloss vum 10. Spilldag an der franséischer Ligue 2 hunn d’Grenats e Méindeg den Owend mat 2-1 zu Sochaux gewonnen.

Sport: Am meeschte gelies

Si bleiwen domat Tabelleleader mat 24 Punkten. Hannendru komme Lens mat 23 Punkten a Stade Brest mat 22 Punkten.





An der 2. däitscher Bundesliga bleift den 1. FC Köln och Tabelle-Leader, an dat trotz der 1-2-Défaite géint den Tabelle-Leschte vun Duisburg. Déi Kölner hunn 19 Punkten, virun Union Berlin mat 17 Punkten an dem Hamburger SV och mat 17 Punkten.