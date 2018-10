Eng LED-Tafel fir Resultater a Publicitéit, an nei Sëtzer hunn och di onbequem Bänken ersat, vir dass d'Leit méi bequem op der Tribün kënne sëtzen.

Bei der US Rëmeleng ass investéiert ginn

Sport: Am meeschte gelies

Bei der US Rëmeleng ass investéiert ginn (09.10.2018) D'Gemeng huet ronn 1,9 Milliounen € an di ganz Infrastruktur gestach. Eng LED-Tafel fir Resultater a Publicitéit, an nei Sëtzer hunn och di onbequem Bänken ersat, vir dass d'Leit méi bequem op der Tribün kënne sëtzen.

Den Highlight nieft der LED Tafel ass och den neie Soundsystem vun der US Rëmeleng. Des Investitioun war dringend noutwendeg, well een Duerchsoe vum Stadionspriecher dacks net gutt oder guer net verstanen huet. Dëst alles gouf virum Match géint d'Fola offiziell ageweit. De President war ob alle Fall ganz houfreg.

D'FLF war bei der Aweiung mam Jean-Jacques Schonkert vertrueden. Hier Erwaardunge goufen mat dësen Installatiounen awer net nëmmen zefriddegestallt.

D'US Rëmeleng huet och e Film produzéiere gelooss, dee virum Match iwwer d'LED-Tafel ofgespillt gëtt, ier d'Spiller op den Terrain kommen. Spiller an Responsabeler identifizéiere sech am Film mat der Geschicht vun der Stad, deen an de Minnen zu Rëmeleng gedréint gouf.





VIDEO: Film vun der US Rëmeleng (09.10.2018) D'US Rëmeleng huet e Film produzéiere gelooss, dee virum Match iwwer d'LED-Tafel ofgespillt gëtt, ier d'Spiller op den Terrain kommen.

Festivitéite sollte mat 3 Punkte géint d'Fola op en Enn goen. Dozou sollt et awer net kommen. De Ryan Klapp setzt déi nei LED Tafel op 1-0 vir d'Fola no 18 Minutten.

Virun der Paus konnt d'Fola esouguer nach op 2-0 erhéijen, dat duerch de Stefano Bensi.

Och an der 2. Halschent ass de Score vun der neier Tafel nëmmen op enger Säit an Luucht gaangen. D'Fola markéiert no 81 Minutten den 3-0 duerch den Hadji.

Di eenzeg, déi op dësem Dag keng Feierstëmmung haten, war d’Equipe mam Trainer Sven Loscheider.

Och wann et net vir 3 Punkten duergaangen ass, ka Rëmeleng op hier nei Investitioune stolz sinn.