E Sonndeg huet d'Eleonora am Dammen-Dubbel am éischten Tour verluer. Si huet sech mat hirer Partnerin Crumi mat 4:6, 6:3 a 5:10 géint déi franséisch Koppel Bruel/Parry misse geschloe ginn.E Méindeg waren dunn 3 weider Lëtzebuerger am Asaz. Am Schwamme koum d'Maria Perez Garcia iwwer 100 Meter Crawl op déi 40. Plaz ënner 45 Schwëmmerinnen. De Bob Sauber koum iwwer 200 Meter Crawl op déi 30 Plaz, et ware 36 Schwëmmer um Depart.Da war d'Eleonora Molinaro och nach am Eenzel am Asaz. Hei huet d'Lëtzebuergerin mat 1:6 a 4:6 géint déi un 3 gesate Polin Iga Swiatek verluer.