An den USA op Besuch beim Maxime Chanot (09.10.2018) Den Inneverteideger ass virun 2 Joer an d’USA bei den New York City FC gewiesselt.

Zu Orangeburg, eng 40 Kilometer nordwestlech vu Manhattan läit de fuschneien Trainingszenter vum New York City FC. Dem Schwëster-Club vu Manchester City, ze erkennen un de Faarwe vum Logo.Zanter 2016 spillt den naturaliséierte Lëtzebuerger vun Nanzeg hei zu New York am City FC. E ganz jonke Club, deen eréischt 2015 gegrënnt gouf an zanterhier an der MLS matspillt. Obwuel et ëmmer méi europäesch Gréissten, wéi viru kuerzem nach de Bastian Schweinsteiger an de Zlatan Ibrahimovic, dohinner zitt, kéim se vum Niveau hier net un déi europäesch Top-Ligen erun. Soe se.Trotzdeem war dem Maxime Chanot säi Choix séier getraff, wéi d’Offer bis um Dësch louch. Erzielt hie bei eisem Rendez-vous am Central Park. An der Business-Stad New York huet dem Maxime seng Fra als Affekotin och interessant berufflech Méiglechkeeten. D’Koppel huet sech hei beim Columbus Circle, südwestlech vum Central Park installéiert. D’Liewen an der hektescher Megastad war eng grouss Ëmstellung. Ma dem Futtballer a senger Fra gefält et.Awer och Punkto Futtball hätt hie sech an de leschte Joer weiderentwéckelt, mengt de Maxime Chanot. Deen ënner dem Patrick Vieira och schonn als Kapitän um Terrain stoung. Lescht Joer huet de Verteideger géint Philadelphia Union souguer säin éischte Gol an der MLS geschoss. Als Grond fir seng Progrèsen nennt hie virun allem den Afloss vun Top-Spiller wéi dem David Villa, dee mat him an der Ekipp spillt.Wéi de Patrick Vieira am Summer den Trainerstull beim FC Nice iwwerholl huet, ass den Domenec Torrent vu Manchester City als Headcoach op New York komm. 15 Joer laang huet de Katalan zesumme mam Pep Guardiola geschafft. Zu Barcelona, Bayern a Manchester City e sëlleche Couppe gewonnen. Dat wëll den neien Trainer elo och mam NYCFC erreechen a Champion ginn. An zielt dofir och op de Maxime Chanot als wichtege Pilier an der Ekipp.