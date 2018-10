© RTL Grafik

E Freideg den Owend spillt d'Lëtzebuerger-Futtball-Nationalequipe an der Nations League auswäerts zu Minsk géint Wäissrussland. Et geet also géint de Favorit an dësem Grupp géint deen d'FLF-Formatioun an de leschte Jore schonns méi dacks gespillt huet. Den Nationaltrainer Luc Holtz huet zanter e Méindeg säi Kader zesummen a muss och dat eent oder anert opbauend Gespréich féieren.

Situatioun Jans a Philipps / Reportage Jeff Kettenmeyer



Ënnert anerem mam Laurent Jans, deen den Ament zu Metz ee schwierege Stand huet. De fréiere Fola-Spiller, dee beim Luc Holtz zanter Joren eng fest Gréisst ass an dacks op engem ganz héijen Niveau spillt, kritt no sengem Wiessel vu Beveren op Metz net déi néideg Spillzäit a setzt an der Ligue 2 méi op der Bänk, wéi geplangt.

Eng Situatioun, déi fir de Nationaltrainer Luc Holtz net ze verstoen ass.



Hie selwer gëtt dem Spiller no senge Matcher ëmmer e Feedback iwwert seng Leeschtung. Och versteet de Luc Holtz net, wisou de Laurent Jans net Titulaire ass, well Metz hien ebe wéinst senger Perséinlechkeet, dem Charakter a sengem Wëllen onbedéngt wollt hunn. Hie sollt e Leader sinn, wat awer just geet, wann een och reegelméisseg spills, esou den FLF-Trainer.



Fir de Chris Philipps ass d'Situatioun nach méi komplizéiert. Bei Legia Warschau spillt de Nationalspiller an de Pläng vum Trainer Ricardo Sa Pinto den Ament guer keng Roll, dat obwuel et d'lescht Saison ënnert engem aner Trainer nach exzellent gelaf ass an hien och ee groussen Undeel um Dubbel hat.



De Luc Holtz versteet dann net, wéi et dann op eemol ka sinn, datt seng Qualitéiten net méi gutt genuch sinn, fir an där Ekipp ze spillen. Den FLF-Nationaltrainer mengt, datt sech béid Spiller am Januar d'Fro musse stellen, wéi hir Zukunft sollt ausgesinn.



Béid Spiller wäerten awer wuel e Freideg a Wäissrussland an de Asaz kommen an iwwert d'Nationalekipp deemno wéi och Confiance zeréckkréien.



D'Partie zu Minsk gëtt um 20.45 Auer ugepaff.