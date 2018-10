© BGL BNP Paribas Luxemburg Open

Vum 13. bis den 20. Oktober gëtt op der Kockelscheier erëm héichklassegen Dammen-Tennis gebueden. Zanter 1996 gëtt et den Tournoi schonn an och bei der 23. Editioun ass et den Organisateure gelongen, eng Rei Spillerinnen, déi zur Weltelite gehéieren, op Lëtzebuerg ze lackelen.Mat dobäi sinn nieft der Lëtzebuergerin Mandy Minella (WTA-Ranking 133), d'Julia Görges (WTA 9), d'Carla Suarez Navarro (WTA 24), d'Maria Sakkari (WTA 30), d'Timea Babos (WTA 42), d'Monica Puig (WTA 55) oder och nach d'Andrea Petkovic (WTA 144).Nach ass den Tableau awer net komplett. Bis en Donneschdeg hu sech d'Organisateuren Zäit gelooss, fir ze decidéieren, wien eng Wildcard soll kréien. Nodeems mam Venus Williams a mam Victoria Azarenka zwou Top-Spillerinnen ofgesot hunn, probéiert een nach, ee groussen Numm ze engagéieren.Déi lescht Preparatioune sinn op der Plaz voll am Gaangen. A sou lues gesäit et duerno aus, wéi wann dann an den nächsten Deeg kéint Tennis gespillt ginn.

Direktesch vum Tournoi Dan Maas um Mikro vum Franky Hippert (Vum 6. Oktober 2018)



Ier et no der Qualifikatioun (Samschdeg a Sonndeg) e Méindeg da richteg lass geet, ass e Samschdeg den Owend um 18 Auer op der Kockelscheier d'Auslousung vum Haapttableau. Bei der Auslousung, déi fir de Public op ass, sinn d'Mandy Minella an och d'Kanadierin Eugenie Bouchard mat dobäi. No der Auslousung ass mat béide Spillerinnen nach ee Meet and Greet. Hei gëtt de Supporter och eppes fir ze iessen an e Cocktail offréiert.Fir datt d'Spectateuren ouni Problemer op d'Kockelscheier kommen, ginn et dëst Verännerunge wat de Parking ugeet. D'Leit sollen dës Kéier den neie P&R Houwald benotzen. Hei ginn et genuch Parkplazen an et fueren da gratis Navetten zur voller an zur hallwer Stonn op d'Kockelscheier.Weider Informatiounen iwwert d'BGL BNP Paribas Luxembourg Open fannt dir umvum Tournoi.

Den Zäitplang mat den entspriechende Präisser

WTA-Tournoi op der Kockelscheier live op RTL