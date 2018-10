Den Ivan Leko, Trainer vu Bruges gouf ënnert anerem och festgeholl.

E sëlleche Persoune wieren interpelléiert ginn. Et géif ëm Bedruch beim Transfert vu Spiller goen, ëm Geldwäsch an ëm trukéiert Matcher. Sou heescht et an engem Communiqué vum belsche Parquet.Am Ganze goufen eng 220 Poliziste mobiliséiert, dat an der Belsch, Frankräich, Lëtzebuerg, Zypern, Montenegro, Serbien a Mazedonien.E Mëttwoch de Moie gouf de Mogi Bayat, de wuel bekanntste Spillerberoder aus der Jupiler Pro League, festgeholl vun de belschen Autoritéiten. Och den Ivan Leko, Trainer vum belsche Champion FC Bruges, de fréiere Manager vun Anderlecht Herman Van Holsbeeck an nach e puer Arbittere ginn och festgehalen.Am Laf vun den Ermëttlunge sinn och d'Raimlechkeete vum Champion FC Bruges, vum Rekordchampion Anderlecht a vu Standard Léck duerchsicht ginn.De Justizminister Koen Geens huet ënnerstrach, dass een alles géing maachen, fir d'Korruptioun am Sport ze bekämpfen.