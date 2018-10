Eisen Informatiounen no soll den Dan Theis, dee scho viru 6 Joer um Holleschbierg Trainer war, e Kontrakt vun annerhallwer Saison beim Swift ënnerschriwwen hunn.

Da war jo ze héieren, datt wann zu Diddeleng näischt Punkto neie Stadion fir den F91 géif geschéien, de Flavio Becca sech kéint virstellen, sech zu Hesper z'engagéieren. De Mäzen vun Diddeleng huet jo och familiär Attachen an där Gemeng. Eisen Informatioune no soll dat ëmmer méi konkret ginn oder scho sinn. Et ass ze héieren, datt an der Wanterpaus deen een oder anere Spiller vun Diddeleng bei de Swift, aktuell 4. an der Éierepromotioun a just 3 Punkten hannert enger Opstigsplaz, ausgeléint kéint ginn.