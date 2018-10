Dëse Weekend ass d’Motorrad-Weltmeeschterschaft hir éischte Course an Thailand gefuer.

X

Fir den Transport vum ganze MotoGP-Material vun Europa an Asien war d'Cargolux zoustänneg. Eng Ekipp vum Magazin huet dës grouss Operatioun mat enger Kamera begleet.

Enn September um spuenesche Circuit vun Aragon. Hei steet eng ganz besonnesch Course um Programm. Net nëmmen, dass d'Spuenier souwisou Motorrad-verréckt sinn, an dass hire Lokalheld Marc Marquez hei ëm d'Victoire a säi fënnefte Weltmeeschterschafts-Titel kämpft. Nee, et ass och déi leschte Course an Europa, ier d'Motorradsweltmeeschterschaft e gréisseren Ausfluch duerch Asien mécht.





D'Cargolux transportéiert d'MotoGP (10.10.2018) Dëse Weekend ass d’Motorrad-Weltmeeschterschaft hir éischte Course an Thailand gefuer.

Dem Gewënner Marc Marquez seng Liederskombi war no der Schampesdusch nach net ganz dréchen, dunn huet schonn déi nächste Course ugefaangen. Nämlech d'Course no der Course! Wéi no jiddwer Grand-Prix gëtt gepaakt. Mä déi nächst Woche wäerten d'Ekippen aus der Wallis liewen. Respektiv aus der Këscht. Déi italienesch-lëtzebuergesch Moto3-Ekipp vu LeopardRacing beispillsweis huet fir hir zwee Piloten am ganzen 2,6 Tonne Material dobäi.

MotoGP ass e groussen Zirkus. Dräi Kategorien, ronn 80 Piloten. Normalerweis deplacéieren d'Teams sech mat engem Camion duerch Europa. Wann et awer, wéi elo op eng Asien-Tour duerch Thailand, Japan, Australien a Malaysien geet, geet et net ouni Fliger.

53 Camionen transportéieren eng 750 Këschte vum Circuit an eng onopfälleg Lagerhal nieft dem Fluchhafe vu Zaragoza. Dat sinn 380 Tonne Material, genuch fir véier Jumboe voll ze lueden. Nieft de Motorrieder, de Motoen, dem Geschir an den Ersatzstécker vun den Teams ass dat virun allem d'Material vun de MotoGP-Organisateuren. "Mir kommen op e plakege Circuit a mussen alles selwer opriichten: de Chronometrage, d'TV-Kameraen, d'Reklamme vun de Sponsore ronderëm de Circuit". Déi eenzel Këschte ginn an eiser Lagerhal zu grousse Fligerpaletten zesummegebaut. Dat ass eng Wëssenschaft fir sech. Wat kënnt op wéi eng Palette? Eng Equatioun wou Gewiicht, Dimensiounen a Prioritéite berécksiichtegt ginn. Et ass e risege Puzzle, deen no an no Form unhëlt.

D'Cargolux kennt dee méi klenge Fluchhafe vu Zaragoza gutt. Si si reegelméisseg hei, well et ass d'Dréikräiz vun engem spuenesche Kleederkonzern. Dës Kéier ginn awer keng Pullovere verschafft, mä d'Material vun der MotoGP. Mat véier 747 gëtt de ganze MotoGP-Zirkus vu Zaragoza op Bangkok transportéiert. Den éischte Vol ass mat 130 Tonne richteg schwéier. Eng gutt Stonn dauert et bis déi ganz Palette verluede sinn. Dat heiten ass en "do not delay"-Vol. Esou ginn am Cargolux-System déi Flich markéiert, wou näischt schif goen dierf. D'Organisateure vun der MotoGP verlaangen, dass d'Material pénktlech an Thailand ukënnt. Net nëmmen, dass dat Ganzt Material duerch d'Douane muss, mä vum Fluchhafe bis op de Circuit sinn et nach emol 500 Kilometer Trajet.

Den éischte Fliger koum mat Zäite fort an och bei den nächsten dräi huet alles geklappt, esou dass den éischte MotoGP an Thailand ouni Problemer iwwert d'Bühn goen konnt.