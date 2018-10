© RTL Télé Lëtzebuerg

Extrait Luc Holtz



No zwee Matcher sinn d'Rout Léiwen an der Tabell vun der Grupp D op der éischter Plaz. D'FLF-Selektioun huet a senger Grupp 2 Punkten Avance op Wäissrussland. Et ass also eng ideal Ausgangspositioun fir dem Luc Holtz seng Ekipp.Luc Holtz: Natierlech duerch d'Situatioun an der Tabell, wou mir 2 Punkten Avance hunn op d'Wäissrussen, kënne mir vum taktesche Verhalen hier anescht optrieden, wéi wa mir elo 2 Punkte Retard hätten a mir missten onbedéngt dohinner goen, fir de Match ze gewannen. Vun deem Beräich hier ass et een Avantage fir eis. Ech erwaarde mir awer, datt et keen anere Match gëtt, wéi et och soss gi wier. D'Wäissrusse wëllen doheem bestëmmt dominant optrieden, si wäerten eis presse kommen, si sinn Zwee-Kampf staark an hunn de Publikum hannendrun. Ech erwaarden ee ganz schwéiere Match.

De Match tëscht Wäissrussland a Lëtzebuerg gëtt e Freideg den Owend um 20.45 Auer ugepaff a bei eis um Radio, op der Télé an op RTL.lu live iwwerdroen.