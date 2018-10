© sportpress

Dëst Joer kommen zwou Auszeechnunge mat derbäi. D'Sport-Journaliste kënnen elo och den Trainer vum Joer an den Ultra-Sportler vum Joer wielen.



D'Schreiwes vun der Sportpress:



sportspress.lu Awards Night le 6 décembre



Deux nouveaux prix: Entraîneur de l'année et Ultra-Sport



Deux nouveaux Prix seront décernés lors de la sportspress.lu Awards Night jeudi, le 6 décembre 2018 au Chapito du Casino 2000 à Mondorf.

Les responsables de sportspress.lu et le groupe Marchione sont en effet tombés d'accord pour créer le „Prix d'Entraîneur de l'Année" qui récompensera le meilleur coach de l'an 2018.



Ce prix enrichira la prestigieuse Awards Night (ci-devant Grand Gala de la Presse Sportive) au cours de laquelle seront élus e.a. le Meilleur Sportif (patronage BIL), la Meilleure Sportive (Foyer) et la Meilleure Equipe de l'année (Intersport). Outre ces récompenses, d'autres trophées seront remis lors de cette soirée comme le Prix du Jeune Espoir (Casino 2000), le Prix Sport et Handicap (Delfin), le Prix d'Honneur

(sportspress.lu), le Prix du Fair Play (Loterie Nationale) et pour la première fois aussi le Prix Ultra-Sport.

Le nouveau „Prix d'Entraîneur de l'Année" sera parrainé par le groupe Marchione qui s'est engagé pour les trois années à venir avec sportspress.lu. Le contrat de partenariat a été signé récemment par Monsieur Pietro Marchione, PDG du groupe, et Monsieur Petz Lahure, président de sportspress.lu (notre photo).



La sportspress.lu Awards Night 2018 est placée comme de tradition sous le haut patronage de la Loterie Nationale.



(Communiqué par sportspress.lu)