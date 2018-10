De Bob Sauber an d'Maria Perez Garcia nieft dem Olympiagewënner Chad Le Clos.

D'Maria Perez Garcia mat der Olympiagewënnerin Mireia Belmonte aus Spuenien.

D'Maria Perez Garcia ass iwwer 50 Meter Crawl eng nei perséinlech Beschtzäit geschwommen. D'Lëtzebuergerin huet no 27 Sekonnen a 57 Honnertstel ugeschloen an ass an hirem Virlaf op déi 2. Plaz komm. Um Enn koum si op déi 34. Plaz ënner 53 Athletinnen.Fir de Bob Sauber ass et net ganz esou gutt gelaf. Iwwer 100 Meter Crawl huet hien direkt zum Ufank vun der Course den Uschloss un d'Spëtzt verluer a koum no 53 Sekonnen an 59 Honnertstel nëmmen op déi 5. Plaz a sengem Virlaf.