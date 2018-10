© afp

An der Liga A konnt Portugal sech iwwert eng knapp Victoire a Polen freeën. An der Liga C gouf et Victoirë fir Israel, Rumänien a Serbien an an der Liga D freeë sech de Kosovo an Aserbaidschan iwwer 3 Punkten.

Liga A

Polen hat de bessere Start an de Match erwëscht, si hunn an der Ufanksphas vun der Partie immens engagéiert gespillt, si vill gelaf an hu sech ëmmer no vir orientéiert. Dofir sollte si och no 18 Minutte belount ginn, do war et nämlech de Piatek, dee Polen a Féierung brénge konnt. De Kurzawa huet ee Corner op den zweete Potto bruecht, wou de Piatek am héchsten gesprongen ass an esou den 1:0 markéiere konnt.Nom Gol huet Polen dunn awer de Portugisen de Match iwwerlooss a si hu sech elo méi op D'Verteidege konzentréiert. Dëst sollt sech awer als grousse Feeler erausstellen, well d'Portugise konnten nëmmen 13 Minutten nom 1:0 ausgläichen. De Pizzi ass iwwer d'Säit gaangen an huet de Ball an d'Mëtt ginn, wou den Andre Silva ganz eleng stoung an esou den 1:1 schéisse konnt.Nach virun der Paus konnten d'Gäscht dunn a Féierung goen. No engem héije Ball an d'Spëtzt op de Rafael Silva, ass dëse laanscht de Golkipp gezunn. De Kamil Glik huet nach probéiert hie vum Ball ze trennen, ma bei sengem Tackling huet de polneschen Defenseur de Ball an den eegene Gol geschoss.Och nom Säitewiessel goung et net vill besser bei de Polen. An der 52. Minutt hat der Bernardo Silva am Mëttelfeld vill ze vill Plaz an de Spiller vu Manchester City huet aus der Distanz ofgezunn. De Fabianski war wuel nach mat der Hand um Ball, ma krut net genuch Kraaft hannendrun, esou dass de Ball awer eragaangen ass.Eréischt vun dësem Moment un hunn d'Polen nees e bësse probéiert matzespillen. Si konnten an der 77. Minutt nach duerch ee schéine Gol vum Jakub Blaszczykowski verkierzen, ma um Enn hu si sech mat 2:3 misse geschloe ginn.

Liga C

D'Gäscht aus Schottland ware besser an de Match komm, ewéi d'Israelien. No 25 Minutte kruten d'Schotten dunn no engem Foul am Strofraum een Eelefmeter zougesprach. De Mulgrew ass hei ugetrueden an huet den israelesche Golkipp an de falschen Eck geschéckt, esou stoung et 1:0. An der zweeter Hallschent sollt dunn awer alles schifgoen aus Siicht vun de Schotten. Fir d'éischt konnt Israel a Persoun vum Peretz ausgläichen. An der 61. Minutt gouf et dunn déi giel-rout Kaart fir de Souttar an zu allem Iwwerfloss hu si an der 75. Minutt nach ee Selbstgol geschoss, esou dass si um Enn mat 1:2 verléieren.No engem Foul an der 17. Minutt vum Stojkovic huet den italieneschen Arbitter op Eelefmeter fir Serbien entscheet. De Mitrovic huet vun dësem profitéiert, fir seng Ekipp a Féierung ze bréngen. Laang Zäit hunn d'Spectateuren am City Stadium zu Podgorica net déi beschte Partie gesinn. Um Enn sollten d'Gäscht aus Serbien mat 2:0 géint Montenegro gewannen, well de Mitrovic sollt an der 81. Minutt nach eng zweete Kéier zouschloen, dat no Viraarbecht vum Zivkovic.Ee spannende Match gouf zu Vilnius, wou Litauen Besuch vu Rumänien krut. Fir d'Haushären sollt d'Partie allerdéngs net wierklech gutt ufänken, well no 13 Minutte louch ee scho mat 0:1 am Réckstand. Rumänien konnt hei nämlech duerch den Chipciu a Féierung goen. Litauen huet déi ganz Partie iwwer gekämpft an et war spannend bis zur leschter Sekonn, well an der 90. Minutt konnt den Zulpa fir d'Lokalekipp ausgläichen. Ma nach war de Match net eriwwer an et sollt keen Happy End gi fir Litauen, well den Alexandru Maxim huet an der 94. Minutt fir d'2:1-Schlussresultat fir Rumänien gesuergt.

Liga D

De Kosovo bleift an der Liga D am Grupp 3 un der Tabellespëtzt, dat well ee sech souverän mat 3:1 géint Malta behaapte konnt. Den eenzege Gol an der éischter Hallschent hat de Kololli geschoss. No der Paus konnt Malta dunn awer ausgläichen, dat duerch den Agius. De Kosovo konnt a Persoun vum Muriqi awer nees mat 2:1 a Féierung goen. Ier de Kololli an der 81. Minutt den 3:1 geschoss huet, hat de Mifsud op Säit vu Malta nach Rout gesinn.Net all ze schwéier hat et en Donneschdeg d'Ekipp aus der Aserbaidschan. Si waren op Besuch op de Färöer Inselen an hunn de Match hei vu vir bis hannen dominéiert. Um Enn gewanne si kloer mat 3:0, dat duerch d'Goler vum Nazarov a vum Oliveira, deen eemol aus dem Spill eraus an eemol vum Punkt getraff huet.