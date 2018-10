Wéinst dem Verdacht op Geldwäsch, Korruptioun an der Manipulatioun vu Matcher hat d'Police e Mëttwoch Dosende vu Gebaier an der Belsch an am Ausland duerchsicht, dorënner och hei zu Lëtzebuerg. Eng Partie Leit goufen an dem Kontext festgeholl.Am Fokus vun der Enquête stinn Top-Veräiner wéi den RSC Anderlecht, de Standard vu Léck an den FC Bruges. Antëscht gouf bis e Freideg de Moien géint am ganzen 9 Persounen ee Mandat d'Arrêt gesprach, dorënner e puer Agenten vun direkt e puer Spiller, de fréieren Affekot vum Anderlecht oder nach de Finanzdirekter vu Malines.