Ewéi d'Bild an de kicker mellen, soll de BVB sech mat sengem neie Buteur Paco Alcacer op en neie Kontrakt bis 2023 gëeenegt hunn.

Eng offiziell Bestätegung vum Veräin gouf et nach net, ma et heescht, dass de BVB seng Kafoptioun schonns ageléist soll hunn. De 25 Joer ale Spuenier soll ufanks jo emol eng Saison laang ausgeléint ginn.25 Millioune soll de spueneschen Nationalspiller kaschten, deen och en Donneschdeg den Owend an engem Frëndschaftsmatch vun der spuenescher Nationalekipp direkt duebel getraff huet.