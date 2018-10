© Archiv

Keng Punkte gouf et e Freideg den Owend fir d'U21-Nationalekipp. Lëtzebuerg huet an der EM-Qualifikatioun auswäerts mat 0:3 géint Montenegro verluer.D'Goler hunn den Osmajic an der 26. Minutt, de Vukotic an der 29. Minutt an de Vukčević per Eelefmeter an der 72. Minutt geschoss.An der Startformatioun vun de Lëtzebuerger stoungen de Valentin Roulez, den Noe Ewert, de Yann Marques, den Tim Hall, den Aldin Skenderovic, de Yannick Schaus, de Jan Ostrowski, den Edvin Muratovic, de Lucas Prudhomme, de Ryan Johansson an den Tun Held.Auswiesselungen: de Luca Duriatti fir den Tun Held (46'), de Cédric Sacras fir den Ostrowski (46') an de Kenan Avdusinovic fir de Yannick Schaus (62')