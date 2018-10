Kee Lëtzebuerg op der WM am Karate mat dobäi (12.10.2018) Obwuel e puer Lëtzebuerger Sportler d'Qualifikatiounskritären erfëllt hunn, huet d'Federatioun d'Decisioun geholl kee Lëtzebuerger ze schécken.

Nee seet awer d'Federatioun an huet no e puer Reuniounen en Donneschdeg den Owend déi betraffen Athleten nach emol eenzel gehéiert. Déi Feeler säitens der Federatioun solle virun allem beim Kommunikéiere vun der Decisioun awer och bei der richteger Virbereedung op esou een Evenement leien. Bei der Federatioun ass een der Meenung, datt d'Athleten an d'Athletinnen net prett sinn, sou de Jean-Claudy Henry, Directeur technique bei der Federatioun.Dat stëmmt sou net, seet dem Kimberly Nelting säin Trainer a selwer FLAM-Comité-Member Leo Salvatore. D'Karatekaen hätte sech un d'Selektiounkritäre gehalen an e groussen Deel vun den Argumenter wieren net richteg. Den Trainer ass souguer fest iwwerzeegt, datt Decisioun, datt dëst Joer keen dobäi ass, am Laf vum Lions Cup gefall ass.Deemno kréien d'Sportler keng Punkten a wäerten an der Weltranglëscht falen, dat nächst grouss Zil wieren d'Europameeschterschaften am nächste Joer, dann mat enger gewëssenhafter Preparatioun. Et bleift ze hoffen, datt d'Sportler op Grond vun esou Konflikter net Motivatioun an den Interessi un deem Sport verléieren, mat deem se eis Faarwen um internationale Plang beschtens vertrieden.