X

Déi bescht Zeene vum Match (12.10.2018) Wäissrussland huet Lëtzebuerg mat 1:0 geklappt.

D'Partie tëscht den zwee Favoritten am Grupp 2 aus der Liga D ass roueg lassgaangen - kee wollt eppes riskéieren. No 25 Minutte koum Nervositéit op a Lëtzebuerg krut ëmmer méi Schwieregkeeten. An derhuet et du gerabbelt -duerch de Saroka. Mat dësem Resultat goung et an d'Paus.An derhunn dem Luc Holtz seng Männer den Hiewel net kënnen ëmleeën. D'Rout Léiwe konnten déi wäissrussesch Ofwier net duerchbriechen, esou datt et beimbliwwen ass.Beim 2. Match am Grupp 2 aus der Liga D stounge sech e Freideg den Owendgéigeniwwer. Dës Partie ass mat engemop een Enn gaangen.steet no dräi Matcher mat 6 Punkten op derhannert Wäissrussland.

Resumé vum Match

© Screenshot

Den 1:0 vum Saroka (12.10.2018) An der 43. Minutt ass Wäissrussland mat 1:0 géint Lëtzebuerg a Féierung gaangen.

© Screenshot

© Screenshot

Ee Match verluer, ee gläichgespillt an déi aner dräi alleguer gewonnen - dat ass d'Formkurv vum Nationaltrainer Luc Holtz senger Ekipp, wann een déi lescht fënnef gespillte Matcher kuckt. E Freideg Owend wollten d'Rout Léiwen a Wäissrussland net just hannendra stoen an de 4. Succès hannerenee realiséieren.Am Olympia Stadion zu Minsk ass déi Lëtzebuerger Futtball Nationalekipp anstänneg an de Match komm, ouni sech awer direkt eng Golchance erauszespillen. Déi enorm kierperlech Präsenz vun de Wäissrusse krut de Chris Philipps an der 7. Minutt ze spieren. No engem Bodycheck huet de Lëtzebuerger eng Kéier misse richteg duerchootmen, et goung awer fir hie weider. Déi éischt 15 Minutte vum Match hu sech béid Ekippen neutraliséiert.Déi éischt gutt Aktioun no vir hat awer Wäissrussland. Et war de Polyakov, deen op der rietser Säit zur Flank koum. Mat sengem Ball an de Strofraum huet hien de Putsila säi Kapp fonnt, de Käpper war awer net kadréiert. Just 5 Minutten drop war et op en neits de Putsila, deen op sech opmierksam gemaach huet. Dës Kéier ass de Wäissruss a Richtung Lëtzebuerger gelaf, e konnt awer duerch ee propperen Tackling vum Kevin Malget gestoppt ginn.An de 25 Ufanksminutte war vill Nervositéit an der Partie. Déi zwou Ekippe wollten näischt ubrenne loossen, esou ass och kee richtege Spillfloss opkomm an et goufe vill onnéideg Ballverloschter. Séier goung et dunn awer an der 36. Minutt no engem laange Ball vum Kolyakov op de Saroka. Dësen huet versicht, säi Matspiller an der Mëtt ze fannen an op en neits koum de Putslia mam Kapp un de Ball.An der 43. Minutt konnt Wäissrussland dunn zouschloen. No enger weiderer Flank vun der rietser Säit koum den Anthony Moris onnéidegerweis ze fréi aus sengem Gol, de Ball lant no dëser Onsécherheet beim Saroka, deen dat ronnt Lieder ouni Problem iwwer d'Linn drécke konnt. 1:0 fir d'Haushäre war dunn och d'Resultat no de 45 Spillminutten an.Ee Wiessel gouf et fir de Start vun der 2. Hallschecht: den Enes Mahmutovic fir de Kevin Malget, deen an der 1. Hallschecht eng erwëscht hat. Et huet een no éischter schwaache 45 Minutten op eng Äntwert vun de Roude Léiwe gewaart an déi ass dunn och esou lues komm. An der 48. Minutt war dem Danel Sinani säi Fräistouss nach ongeféierlech, ma an der 50. koumen d'Lëtzebuerger du geféierlech virun de wäissrussesche Gol. Dat nodeems den Aurélien Joachim op den Olivier Thill geflankt huet an de Profi vum FC Ufa knapps laanscht de Potto gekäppt huet.Den 1. Corner an der Partie fir d'Rout Léiwe gouf et an der 55. Minutt, den 2. direkt dunn an der 56. an dee war och richteg geféierlech. Dem Dave Turpel ass de Ball ronn 7 Meter virum Gol virun d'Féiss gefall, ma den Diddelenger konnt dat ronnt Lieder awer net verwäerten - weider 0:1 Réckstand no enger Stonn Spillzäit.Eng weider méi kleng Golméiglechkeet gouf et fir den agewiesselte Gerson Rodrigues an der 63. Minutt, ma just 1 Minutt drop gouf et ganz brenzeleg op der anerer Säit. No enger Onsécherheet vum Dirk Carlson an enger Flank vun engem Wäissruss koum de Putsila aus 5 Meter fräi zum Schoss. Chance fir d'Rout Léiwen, datt d'Nummer 14 vun der Wäissrusse verzunn huet.No 75 Minutte war de Schwong, deen d'Lëtzebuerger wollte mat aus de Kabinnen huelen, erëm ofgeschwächt. D'Wäissrusse hu sech op dat Néidegst beschränkt, ware virun allem op Konter ëmmer nees geféierlech, konsequent an den Dueller a vun de Lëtzebuerger koum einfach keng richteg Reaktioun. 10 Minutte viru Schluss stoung et nach ëmmer 1:0 fir d'Haushären an zu deem Zäitpunkt war den 1:1 fir d'Rout Léiwen nach méiglech.D'Partie ass duerno awer bis déi 90. Minutt ouni gréisser Virkommessen ofgelaf, den Arbitter Ali Palabiyik hat nach 5 Minutten nozespille ginn, ma d'Lëtzebuerger konnten - ausser enger leschter Chance vum Daniel Da Mota - awer näischt aus dësen zousätzleche Spillminutte maachen. Déi 4. Victoire hannerenee fir d'Rout Léiwe gouf et deemno net.Fir d'Lëtzebuergesch Nationalekipp geet et nom Match e Freideg zu Minsk direkt e Méindeg, de 15. Oktober am Stade Josy Barthel am Réckmatch géint San Marino weider.